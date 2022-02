Las cinco canciones nominadas al Oscar: ¿cuál debería ganar?

Ya conocemos a los nominados a los premios Oscar 2022. Este martes se ha dado a conocer la lista completa de candidatos a la estatuilla de Hollywood, que incluye a tres representantes españoles. Penélope Cruz, Javier Bardem y Alberto Iglesias son candidatos en las categorías de Mejor actriz protagonista por Madres paralelas, Mejor actor protagonista por Being the Ricardos y Mejor música original por Madres paralelas. Si ganan o no se sabrá en la ceremonia que tendrá lugar el domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Angeles.

Ese día se sabrá también es cuál es la Mejor canción original de este año cinematográfico. Cinco candidatas aspiran a hacerse con el título, pero solo una puede ganar.

Be Alive, de la película King Richard

de la película King Richard Dos oruguitas , de la película Encanto

, de la película Down to joy , de la película Belfast

, de la película No time to die , de la película Sin tiempo para morir

, de la película Somenow you do, de la película Four good days

¿Cuál crees que debe ganar? Escúchalas y vota.