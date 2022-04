Las claves de Jaime Altozano para entender la transformación de Rosalía en 'MOTOMAMI'

Jaime Altozano ha vuelto a YouTube con las pilas muy cargadas. Tras anunciar un cambio severo en su canal, el youtuber madrileño, que alcanza los casi tres millones de suscriptores en su canal, donde se define como un divulgador de música y tecnología musical, ha comenzado esta nueva etapa con uno de los análisis más esperados del momento: el de MOTOMAMI, de Rosalía.

Como ya hizo con El Mal Querer, el músico ha querido hablarnos sobre el nuevo disco de la cantante catalana, pero esta vez no lo ha hecho solo: le ha acompañado la mismísima Rosalía, con la que ha analizado todos los entresijos del álbum más polémico hasta la fecha de la de San Cugat del Vallés.

Y es que MOTOMAMI ha despertado muchos comentarios entre los seguidores de la intérprete española, a los que no les ha gustado nada la nueva dirección que ha tomado la artista y que se han cebado con ella en redes sociales, un cambio que ella misma también trata de cerca en este disco, el más personal hasta la fecha.

Así lo ha recordado Jaime Altozano, que explicaba en su último vídeo de YouTube que Rosalía se ha arriesgado con este estreno para explorar su identidad. No es el culmen de la música comercial, como muchos afirman, sino que "no hay nada hecho por compromiso. MOTOMAMI es ella presentándose, más directamente de lo que lo ha hecho nunca. Sus letras hablan desde su perspectiva, ella es esto".

El youtuber, de 28 años, acompañado de Rosalía, ha analizado una a una todas las canciones del álbum, desde las letras hasta la producción musical caracterizada por el minimalismo, y ha recordado el porqué MOTOMAMI es un disco único para Rosalía.

MOTOMAMI, un disco collage

Tal y como han explicado, el nuevo disco de la catalana no es más que un collage que imprime todos los gustos y exploraciones musicales con las que Rosalía ha querido experimentar durante estos tres años de producción.

Así el disco recoge desde canciones cercanas al reggaeton hasta bulerías, bachata, una cover de Justo Betancourt e incluso una samba. De hecho, incluso llega a partir muchas de sus melodías a raíz de una cadencia andaluza y se inspira en numerosos artistas, desde Kanye West hasta Frank Sinatra, fusionando géneros que nada tienen que ver.

"Lo que ha conseguido Rosalía es tener un estilo propio que distingues sin depender del género musical que hace. Se enfrenta con las mismas herramientas a un reggaeton, una balada y unas bulerías. Es una masterclass de 'sound writing' y producción musical", ha explicado Jaime Altozano.

Preferencia por el minimalismo en sus composiciones

Pero si por algo está caracterizado MOTOMAMI es por un absoluto minimalismo en la producción musical de los 16 temas que lo componen.

"Me puse un moodboard y una de las palabras era minimalismo. Pensaba 'necesito pelar capas', ir a la esencia, encontrar el elemento clave que lo vertebrara. Las canciones en sus versiones iniciales tenían muchas capas y hemos ido trabajando en la producción para desnudarlas", ha explicado la propia Rosalía en su charla con el youtuber.

Tal y como explica el propio Altozano, los acordes de las canciones se repiten durante toda la composición y emplea los mínimos elementos para la canción, siempre dando preferencia a la voz desnuda, casi a capella y sin reverb ni coros vocales.

De fondo, apenas unos beats acompañan a la voz de Rosalía, en general muy agresivos y bastante cercanos a los que podemos escuchar en las canciones de reggaeton habitualmente como base musical.

Reafirmarse en el cambio

Uno de los elementos más constante en las letras de MOTOMAMI ha sido la constante reafirmación en la elección de este nuevo estilo musical, muy diferente al que nos encontramos en anteriores composiciones como Los Ángeles y El Mal Querer.

"Los otros proyectos tenían un tono muy solemne. Eran temáticas para las que necesitabas sentarte. En Los Ángeles o El Mal Querer no había sentido del humor porque no invitaba. MOTOMAMI es una energía más liviana, más celebrativa, más de diversión, de 'No me importa, lo hago solo porque me apetece y lo estoy sintiendo'", ha confesado la intérprete de Malamente.

Este es el primer disco de Rosalía en el que las letras hablan completamente de ella y demuestran cómo es de verdad. En el álbum, es ella misma la que cuenta su historia, su duelo con este cambio musical y las críticas que esto mismo le ha conllevado como artista, algo que no pasaba en los anteriores.

"A lo largo de escribir letras en este disco, hay un reafirmarse. Hay un punto de decir sé quién soy y lo llevo por delante con orgullo. Yo llevo mis propias redes y es inevitable que te encuentres con cosas, muchas veces simplemente lees", recordaba la propia Rosalía, que ha tenido que hacer frente a muchas críticas a raíz de este cambio.

De hecho, en canciones como Diablo, la cantante afronta los comentarios que la acusan de haber perdido la perspectiva. "La letra está poniendo voz a una parte de su fandom muy posesiva, que a la vez que le dicen que tiene una voz increíble y es la leche, la quieren encerrar en una caja para que no explore esas nuevas musicalidades", confirmaba Altozano en este vídeo.

Saoko, el estandarte de MOTOMAMI

Las 16 canciones que componen MOTOMAMI son la prueba de que el cambio de Rosalía es algo tangente. Pero si hay una que destaque por encima del resto, esa es Saoko, que se ha proclamado como el emblema clave de la transformación de la artista catalana.

"Es la última que compuso y la primera que suena en el disco. Es la que combina todas las técnicas de producción que ha empleado en el resto de canciones. Hace un collage con jazz en mitad de las canciones y termina haciendo chops", ha explicado el youtuber madrileño.

Así, Saoko se ha convertido en el estandarte que representa el disco y la nueva manera de componer de Rosalía, "el experimentar sin prejuicios, el hablar desde su perspectiva y hacer lo que le da la gana por primera vez".

Puedes ver el análisis completo de Jaime Altozano en el siguiente vídeo: