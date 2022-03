El 18 de marzo de 2022 no fue un viernes cualquiera. Fue el día del lanzamiento de MOTOMAMI, el tercer disco de Rosalía, y fue también el día del encuentro de Eva Soriano e Iggy Rubín con la cantante catalana en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

Cargados de nervios y con dos regalos debajo del brazo, los dos presentadores llegaron a la cita en un hotel de Madrid con un propósito: no dejarse ni una pregunta por hacer. Así, Eva Soriano, nuestra imitadora oficial de Rosalía, no se cortó y le enseñó el vídeo de su imitación en Tu cara me suena.

"¡Eras tú! ¡Yo he visto este vídeo!", le dijo Rosalía al verla cantar Milionària. "Yo lo he visto y pensé que estaba muy bien", añadió la catalana, a la que Iggy Rubín animó a ser un poco más crítica. "Rosalía, muy bien, no, apañao...".

Ella es una jueza incorruptible: "Un 10, está superbien. Amiga, muy motomami".

Qué dijo la madre de Rosalía al escuchar 'Hentai'

Eso fue en el momento golosoneo de la entrevista, antes Eva e Iggy quisieron hablar de MOTOMAMI y "salvar el disco" al que le llovieron las críticas con cada adelanto. Luego, como dice Iggy, esas voces críticas echaron el contrapedal para alabar el nuevo trabajo de Rosalía. ¿Cuál era el plan?

"Mi ilusión era sacar Hentai un poco antes, al final ha salido muy pegado, yo quería que saliera antes. Y Saoko sí que tenía la ilusión que fuera una de las primeras canciones que se compartir", explicó Rosalía consciente de que el disco tiene un estilo tan variado que alguno tendría que quedarse fuera. "Hay tantos estilos en el proyecto que algo se iba a quedar fuera".

"Es que este disco es como el Grand Prix del Verano", le dijo Eva. "Tienes canciones para todo el mundo".

En esa lista de canciones variadas entra G3 N15, que Rosalía explica es una canción dedicada a una persona a la que quiere mucho. "Como estaba casi dos años de esa persona, quise hacerle una canción", contó sobre el tema escrito a su sobrino Genís.

— "¿Ha habido una escucha del disco en familia?", le preguntó Iggy.

— "No la ha habido, no no, no no. ¡Olvídate!", respondió Rosalía.

— "¿Tú no has escuchado Hentai mirando los ojos a tu madre?", insistió Iggy sobre la canción que dice Segundo es chingarte, lo primero es Dios... Enamorada de tu pistola roja amapola.

"Hice una carpeta con los .mp3, se lo mandé a mi madre desde el otro continente y le dije va por aquí la cosa", aclaró Rosalía sobre cómo fue la primera escucha de Pilar Tobella. "Ella me dijo cuando ya había salido los 15 segundos del TikTok de Hentai, me dijo: 'Esta canción me ha encantado. Es de mis favoritas y me ha encantado'. Te lo juro y me quedé de piedra", contó Rosalía sobre este tema del que hizo dos adelantos. El primero fueron 15 segundos en TikTok y ya después leyó la letra, en otro TikTok, como si fuese un poema.

Dicho esto, ahora sabemos que la defensa que hizo Pilar Tobella tras las críticas recibidas por la canción en su primer adelanto, no era solo una defensa a su hija, era una defensa a una de sus canciones favoritas de MOTOMAMI.

¿Qué tienen en común Eva Soriano y Rosalía?

La entrevista en Cuerpos especiales a Rosalía nos ha servido también para descubrir que Eva Soriano y la catalana tienen mucho en común. Las dos son motomamis y las dos son seguidoras de recetas en TikTok.

"TikTok es la plataforma que más escuchaba mientras estaba haciendo el disco. Cuando estaba haciendo el disco, si tenía la suerte de tener un domingo libre, cogía y me ponía a hacer recetas, que eran las recetas veía en TikTok. Si estaba muy bloqueada en el estudio, con mucho agobio, con muchas horas, necesitaba descomprimir... ¡TikTok! Y me reía, miraba los tiktoks que me mandaba mi hermana desde el otro lado del mundo. ¡Me daba vida! Es la red que está más viva ahora mismo. Es la más real".

— "Los de cocina te los consumes en nada. Yo sé cocinar gracias a TikTok", confesó Eva Soriano.

— "Lo mismo, amiga", respondió cómplice Rosalía.

— "¿Tú le estás dando a las recetas fitness?", quiso saber Eva

— "Me gusta mucho un bizcocho, que no es bizcocho, claro... Que es plátano, avena..."

— "¡Ese está increíble!", le dijo Rosalía, que ha aprovechado este momento para contar con ironía que en Hentai ha metido repostería: "Yo la batí hasta que se montó".

Porque las canciones de Rosalía no van de lo que ella dice, a ella lo que le importa es lo que significa para los otros. "Es como un amigo que dice que la comunicación no es lo que tú dices, es lo que yo entiendo. Tiene un punto de razón y un punto que no".

Los dos regalos de Eva Soriano e Iggy Rubín a Rosalía

Eva Soriano e Iggy Rubín son dos invitados de manual y, como tal, le llevaron dos regalos a Rosalía y una doble promesa.

"Un bizochito bueno. Llevas aquí mogollón de horas y nadie te ha traído nada", le dio Eva. "Es la masa del donuts con menos grasa y azúcar glas por encima", añadió antes de que Rosalía le diese el primer bocado.

El último regalo es EL REGALO, inspirado en lo que Rosalía le regaló a Rauw por San Valentín. ¡Unas bragas con la cara de Eva e Iggy impresa!

— "Aguanta perfectamente la amplitud del chochamen para dormir", aclaró Eva que viendo el final de la entrevista ya no se cortó.

— "Esto me ha entando, muchas gracias, me voy a hacer un estilismo con esto al nivel del regalo", prometió Rosalía.

Y una promesa más. Eva está decidida a hacerle un bizcocho fit cuando termine la promoción de MOTOMAMI y se anime a visitar Cuerpos especiales.

— "Te lo hago yo".

— "O lo hacemos juntas".

— "Vale, dos motomamis para Europa FM".