Coldplay cierra el show del descanso con 'We Dance', su nueva canción

Chris Martin, durante el show del descanso de la final del Mundial de fútbol 2026 | Getty Images

Más de 82.000 personas en el MedLife Stadium de Nueva Jersey y millones de seguidores desde sus casas. La ocasión se presentaba perfecta para hacer sonar la nueva canción de Coldplay y Chris Martin no la desaprovechó.

El director artístico del show del descanso de la final del Mundial estrenó We Dance junto a los jóvenes integrantes del PS22 Choir en el medio tiempo del partido España - Argentina, que le dio la segunda estrella al equipo de Luis De La Fuente.

Los jóvenes músicos se unieron a Martin para interpretar el tema compuesto por Coldplay para el show de la final.

Burna Boy y Shakira se sumaron a la presentación de los británicos para entregarse al baile y emocionarse con esta canción que llenó de color el terreno de juego y que contó también con la participación de Gustavo Dudamel con con la orquesta sinfónica Simón Bolívar, la filarmónica de Nueva York y algunos integrantes de Los Teleñecos.

Fue un momento de amor, emoción y en el que la palabra LOVE se pudo leer en las pantallas y en una enorme lona sobre el césped.