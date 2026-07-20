Coldplay cierra el show del descanso con 'We Dance', su nueva canción
Chris Martin tenía un as preparado como director artístico del show del descanso de la final del Mundial de fútbol 2026. El vocalista de Coldplay aprovechó la ocasión para lanzar la nueva canción de la banda junto a los jóvenes de PS22 Choir.
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Más de 82.000 personas en el MedLife Stadium de Nueva Jersey y millones de seguidores desde sus casas. La ocasión se presentaba perfecta para hacer sonar la nueva canción de Coldplay y Chris Martin no la desaprovechó.
El director artístico del show del descanso de la final del Mundial estrenó We Dance junto a los jóvenes integrantes del PS22 Choir en el medio tiempo del partido España - Argentina, que le dio la segunda estrella al equipo de Luis De La Fuente.
Los jóvenes músicos se unieron a Martin para interpretar el tema compuesto por Coldplay para el show de la final.
Burna Boy y Shakira se sumaron a la presentación de los británicos para entregarse al baile y emocionarse con esta canción que llenó de color el terreno de juego y que contó también con la participación de Gustavo Dudamel con con la orquesta sinfónica Simón Bolívar, la filarmónica de Nueva York y algunos integrantes de Los Teleñecos.
Fue un momento de amor, emoción y en el que la palabra LOVE se pudo leer en las pantallas y en una enorme lona sobre el césped.