Harry Styles explica qué hizo durante su descanso: "Era importante alejarme de la imagen que tenía de mí mismo"

En julio de 2023, Harry Styles terminó su gira mundial Love On Tour y empezó otra etapa: un largo descanso de la música, durante el que apenas se supo nada de él. Estaba desaparecido de las redes sociales... hasta ahora. El británico ha vuelto este 2026 tras dos años y medio.

Durante este tiempo no estuvo completamente desconectado de su faceta como artista, pues también dedicó un espacio a componer su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, que verá la luz el próximo 6 de marzo tras el estreno de Aperture.

Este 14 de febrero, The Times ha publicado la primera entrevista de Harry Styles en un periódico desde 2019, donde se sincera sobre su retiro temporal. El británico asegura que tenía miedo de alejarse de los focos por si lo echaba de menos, aunque su descanso fue fructífero: "Vivir de una manera en la que pudiera gustarme quien soy lejos de este mundo ha sido algo muy poderoso para mí. Sin duda, eso ha influido en el trabajo que estoy haciendo ahora, porque surgió desde un lugar de pura libertad".

"Me siento mucho más sano en mi relación con este mundo al que estoy regresando"

Antes, Styles se veía a través del resto y necesitaba separarse de ello. "Era importante alejarme de la imagen que tenía de mí mismo. Estar lejos de todo me ha permitido tener conversaciones conmigo mismo a un nivel más profundo que antes no tenía tiempo de explorar. He hecho pequeños cambios, como no tener Instagram en mi teléfono", comenta.

¿Qué hizo durante estos dos años y medio?

Harry Styles explica que, después de la gira, no sabía si podría tomarse un descanso. Pero fue el momento perfecto por el fin de sus conciertos y porque iba a cumplir 30 años. "Era hora de detenerme un poco y prestar atención a otras partes de mi vida", dice.

Durante este tiempo, Italia se convirtió en un lugar muy especial para él. Allí, aprendió a vivir más despacio. "Recuerdo ir a un café, sentarme y tomar un café y pensar: 'No recuerdo la última vez que me senté y tomé un café, si es que alguna vez simplemente me senté a tomar un café'. Me di cuenta del placer de simplemente estar en el momento de lo que estás haciendo. Los romanos son los mejores en eso, esa es su especialidad. El ritmo que me han enseñado ha sido algo muy especial", comenta.

Aparte de todo esto, su hermana Gemma Styles dio a luz a un bebé: "En cualquier otro momento de mi vida me habría perdido gran parte de eso. Estar allí para conocer a mi sobrina mientras crece me deja muy claro qué es lo verdaderamente importante. Era muy evidente que ahí era donde quería estar".

Correr, una pasión recuperada

A lo largo de su descanso, Harry Styles tuvo la oportunidad de volver a correr. "Parte de este tiempo consistió en aprender a no estar trabajando todo el rato. Quería hacer algo que me llenara", cuenta. "A medida que me acercaba a mi cumpleaños número 30, pensé que cada vez sería más difícil volver a correr. Sabía que ahora podía afrontarlo mejor. Fue saludable tener algo como vía de escape que me diera cierta estructura en un momento en el que estaba pasando mucho tiempo a solas. Me demostró que podía hacer cosas difíciles por mí mismo. Correr no se trataba de ser perfecto ni el mejor, y ha sido realmente gratificante".

Sobre One Direction

La entrevista de The Times también ha dejado espacio para hablar de One Direction, la boy band con la que Harry Styles se dio a conocer con Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. "Cuando estás en una banda con otras cuatro personas, hay mucho espacio para esconderte. Solo hay cierta cantidad de peso que recae sobre tus hombros", empieza diciendo sobre la presión externa.

One Direction | Getty Images

"Las primeras veces en el escenario [tras One Direction], pensaba: '¿Qué hago con las manos?'. Pero también me sentí muy solo de repente. Tuve la suerte de tener la oportunidad de que la gente estuviera interesada en lo que iba a crear, pero me puse mucha de esa presión a mí mismo. Con ese primer álbum [Harry Styles, de 2017], sentía que había mucha gente que había confiado en mí y no quería decepcionar a nadie ni fallarles", dice.