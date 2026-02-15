Así ha celebrado Rosalía su San Valentín con Loli Bahia: paseos por Badalona, amigos y juegos

Madrid, Río de Janeiro, París... Rosalía (33) y la modelo francesa Loli Bahia (23) se han dejado ver juntas por las calles de numerosas ciudades. Ahora, Badalona se une a esa larga lista por San Valentín, donde ambas han vuelto a desatar la locura en redes sociales ante su bonito vínculo.

Pegadas, abrazadas, de la mano... Las imágenes de Rosalía y Loli Bahia se suceden desde antes de terminar el 2025, y el Día de los Enamorados no ha sido una excepción. Según comparten los fans de la catalana en redes sociales, ambas han pasado juntas este 14 de febrero paseando por Badalona con otros amigos.

Tal y como señala El Nacional.cat, han sido pilladas mientras andaban por el chiringuito Donzella de la Costa, reconocible por la sirena de la pared.

Además, Rosalía ha compartido varias historias en Instagram donde desvela que, a lo largo del día, ambas han jugado al futbolín y al billar.

Por su parte, Lola Bahia ha publicado otras fotografías en Instagram donde aparece sentada en un chiringuito y fumando en la playa.

Quién es Loli Bahia

Dolores Bahia Roubille, más conocida como Loli Bahia, es una modelo de 23 años que nació en Lyon. De padre franco-español y madre argelina, la francesa debutó en las pasarelas con Louis Vutton gracias a Nicolas Ghesquière.

A su corta edad, ha formado parte de firmas como Versace, Valentino, Saint Laurent, Miu Miu, Givenchy y Prada, entre otras. Pero, al margen de la moda, Loli Bahia ha mostrado interés por otras disciplinas, como la música. Tal y como muestra en redes sociales, toca el trombón y la batería y también tiene destreza como DJ en fiestas. Estudió en el Conservatorio de Lyon, destacando en jazz.

Para la francesa, el arte no tiene límites, y también se ha estrenado en la actuación: interpretó a Jeanne du Barry en la película francesa homónima de la directora Maïwenn, compartiendo reparto con Johnny Depp.