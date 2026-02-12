Pablo López, María Becerra y más se unen al cartel de Noches del Botánico 2026 en Madrid
El Festival Noches del Botánico ha compartido el cartel completo de su programación para este verano en Madrid, donde nombres como Pablo López, María Becerra o John Legend se unen a los artistas ya anunciados.
Noches del Botánico celebrará su décimo aniversario del 3 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid. Este 12 de febrero, el festival ha anunciado el cartel completo de su programación, con un total de 54 conciertos y más de 60 artistas.
Tras el primer avance de programación anunciado en diciembre con 16 conciertos —al que posteriormente se sumaron Shinova, Antoñito Molina y ahora lo hacen nuevas fechas para Rigoberta Bandini, Love Of Lesbian, Jean-Michel Jarre y Danny Elfman—, el ciclo llega ahora al anuncio de su cartel completo.
El décimo aniversario de Noches del Botánico va más allá de una programación: es una celebración con quienes han hecho historia en este escenario en momentos inolvidables. Por eso regresan artistas que vuelven a un escenario que ha formado parte de sus grandes shows, como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP.
A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan en el festival, como Garbage, John Legend, OMD, The Kooks o Tomora, entre muchos otros. También llegan María Becerra, Cultura Profética, Lasso, Elvis Crespo, M-Clan, Veintiuno, Pablo López, Marta Santos o Yerai Cortés.
Cómo comprar entradas
Las entradas salen a la venta el martes 17 de febrero a las 12:00 en la página web de Noches del Botánico y los canales de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés estará disponible 24 horas después del lanzamiento online.
Cartel de Noches del Botánico 2026
Junio
- 03 - Omega de Morente
- 04, 05, 06 - Rigoberta Bandini
- 07 - Two Door Cinema Club
- 09 - Ethel Cain
- 10 - Big Thief / Ata Kak
- 11 - Shinova
- 12 - Lia Kali
- 13 - Ginebras
- 14 - Marta Santos / Macario Martínez
- 15, 16, 17 - Love of Lesbian
- 18 - Veintiuno / Silvestre y La Naranja
- 19 - Pablo López / Pamela Rodríguez
- 20 - M-Clan
- 21 - Yerai Cortés
- 22 - Zaz
- 23 - Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana Music
- 25 - Cory Wong / Don West
- 26 - Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)
- 27 - Antoñito Molina
- 28 - Lasso / Ela Taubert
- 30 - Van Morrison
Julio
- 01 - Van Morrison
- 02 - Jeff Goldblum / Take Me to the River
- 03 - Jean-Michel Jarre
- 04 - Snarky Puppy / Nate Smith
- 05 - Garbage
- 06, 07 - Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton
- 08 - Tomora
- 09 - Silvana Estrada / Mari Froes
- 10 - Jean-Michel Jarre
- 11 - Alabama Shakes / Dove Ellis
- 12 - Nu Genea / Gilsons
- 13 - Babasónicos / El Zar
- 15 - Elvis Crespo
- 16 - Belle & Sebastian
- 17 - Rick Astley
- 18 - OMD
- 20 - ZZ Top
- 21 - Biffy Clyro
- 22 - John Legend
- 23 - León Benavente / Él Mató a un Policía Motorizado
- 24 - María Becerra
- 25 - The Kooks
- 26 - Pat Metheny
- 27 - Diana Krall
- 28 - Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band
- 29 - LP
- 30 - Tom Jones
- 31 - Cultura Profética / Çantamarta