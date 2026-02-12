Pablo López, María Becerra y más se unen al cartel de Noches del Botánico 2026 en Madrid

Noches del Botánico celebrará su décimo aniversario del 3 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid. Este 12 de febrero, el festival ha anunciado el cartel completo de su programación, con un total de 54 conciertos y más de 60 artistas.

Tras el primer avance de programación anunciado en diciembre con 16 conciertos —al que posteriormente se sumaron Shinova, Antoñito Molina y ahora lo hacen nuevas fechas para Rigoberta Bandini, Love Of Lesbian, Jean-Michel Jarre y Danny Elfman—, el ciclo llega ahora al anuncio de su cartel completo.

El décimo aniversario de Noches del Botánico va más allá de una programación: es una celebración con quienes han hecho historia en este escenario en momentos inolvidables. Por eso regresan artistas que vuelven a un escenario que ha formado parte de sus grandes shows, como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP.

A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan en el festival, como Garbage, John Legend, OMD, The Kooks o Tomora, entre muchos otros. También llegan María Becerra, Cultura Profética, Lasso, Elvis Crespo, M-Clan, Veintiuno, Pablo López, Marta Santos o Yerai Cortés.

Cómo comprar entradas

Las entradas salen a la venta el martes 17 de febrero a las 12:00 en la página web de Noches del Botánico y los canales de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés estará disponible 24 horas después del lanzamiento online.

Cartel de Noches del Botánico 2026

Junio

03 - Omega de Morente

04, 05, 06 - Rigoberta Bandini

07 - Two Door Cinema Club

09 - Ethel Cain

10 - Big Thief / Ata Kak

11 - Shinova

12 - Lia Kali

13 - Ginebras

14 - Marta Santos / Macario Martínez

15, 16, 17 - Love of Lesbian

18 - Veintiuno / Silvestre y La Naranja

19 - Pablo López / Pamela Rodríguez

20 - M-Clan

21 - Yerai Cortés

22 - Zaz

23 - Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana Music

25 - Cory Wong / Don West

26 - Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)

27 - Antoñito Molina

28 - Lasso / Ela Taubert

30 - Van Morrison

Julio