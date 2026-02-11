Letra y significado de 'Sauvignon Blanc', de Rosalía: la historia detrás del título

Sauvignon Blanc, el tercer sencillo de Rosalía para su disco LUX (2025), funciona como un viaje entre lo terrenal hasta lo divino. Se trata de una de las baladas más potentes del álbum, con el piano como protagonista y los violines presentes en los puntos álgidos.

Por qué se titula así

"Mi futuro será dorado / Ya no tengo miedo del pasado / Está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc", dice el estribillo. La catalana hace referencia a esta uva originaria de Burdeos (Francia) con la que se elabora el vino favorito de Rosalía: el Sancerre. "Me lo enseñó Pharrell Williams, que sabe un montón de todo lo bueno y me recomendó este vino buenísimo", explicó en un vídeo en directo.

El nombre de la uva podría proceder de las palabras francesas sauvage (que significa salvaje) y blanc (blanca), palabras que funcionan a la perfección para representar la tensión entre lo material y lo espiritual.

El significado detrás de la letra

La canción Sauvignon Blanc es una forma de brindar con el pasado para dejarlo atrás y empezar a vivir una vida junto a la de Dios. En este punto del disco, Rosalía se libera de lo material por completo para envolverse de espiritualidad, y de ello hace referencia con símiles como si fuera santa: camina levitando, preparada para ascender.

Una nueva realidad está a punto de llegar: la divinización. "A mi Dios escucharé / Mis Jimmy Choo yo las tiraré / Mi porcelana la dejaré caer / Y regalaré mi piano de pared / Estoy bien si estás tú / Si hoy estás tú", le canta a Dios.

Letra completa de 'Sauvignon Blanc', de Rosalía

Mi luz la prenderé

Con el Rolls-Royce que quemaré

Sé que mi paz yo me ganaré

Cuando no quede na', nada que perder

Ya no quiero perlas ni caviar

Tu amor será mi capital

¿Y qué más da?

Si te tengo a ti, no necesito nada más

-

Sauvignon nlanc a tu lado

Mi futuro será dorado

Ya no tengo miedo del pasado

Está en el fondo de mi copa de sauvignon blanc

En mi copa de sauvignon blanc, mm

-

A mi Dios escucharé

Mis Jimmy Choo yo las tiraré

Mi porcelana la dejaré caer

Y regalaré mi piano de pared

Estoy bien si estás tú

Si hoy estás tú

-

Yo beberé sauvignon blanc a tu lado

Mi futuro será dorado

Ya no tengo miedo del pasado

En el fondo se hundió

En mi sauvignon blanc, a tu lado

Mi futuro sé bien que será dorado

-

