Letra y significado de 'Sauvignon Blanc', de Rosalía: la historia detrás del título
La sauvignon blanc es una uva de origen francesa que da nombre al tercer sencillo de LUX, el último álbum de Rosalía donde Dios juega un papel protagonista.
Rosalía estrena el íntimo y sensual videoclip de 'Sauvignon Blanc'
Sauvignon Blanc, el tercer sencillo de Rosalía para su disco LUX (2025), funciona como un viaje entre lo terrenal hasta lo divino. Se trata de una de las baladas más potentes del álbum, con el piano como protagonista y los violines presentes en los puntos álgidos.
Por qué se titula así
"Mi futuro será dorado / Ya no tengo miedo del pasado / Está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc", dice el estribillo. La catalana hace referencia a esta uva originaria de Burdeos (Francia) con la que se elabora el vino favorito de Rosalía: el Sancerre. "Me lo enseñó Pharrell Williams, que sabe un montón de todo lo bueno y me recomendó este vino buenísimo", explicó en un vídeo en directo.
El nombre de la uva podría proceder de las palabras francesas sauvage (que significa salvaje) y blanc (blanca), palabras que funcionan a la perfección para representar la tensión entre lo material y lo espiritual.
El significado detrás de la letra
La canción Sauvignon Blanc es una forma de brindar con el pasado para dejarlo atrás y empezar a vivir una vida junto a la de Dios. En este punto del disco, Rosalía se libera de lo material por completo para envolverse de espiritualidad, y de ello hace referencia con símiles como si fuera santa: camina levitando, preparada para ascender.
Una nueva realidad está a punto de llegar: la divinización. "A mi Dios escucharé / Mis Jimmy Choo yo las tiraré / Mi porcelana la dejaré caer / Y regalaré mi piano de pared / Estoy bien si estás tú / Si hoy estás tú", le canta a Dios.
Letra completa de 'Sauvignon Blanc', de Rosalía
Mi luz la prenderé
Con el Rolls-Royce que quemaré
Sé que mi paz yo me ganaré
Cuando no quede na', nada que perder
Ya no quiero perlas ni caviar
Tu amor será mi capital
¿Y qué más da?
Si te tengo a ti, no necesito nada más
-
Sauvignon nlanc a tu lado
Mi futuro será dorado
Ya no tengo miedo del pasado
Está en el fondo de mi copa de sauvignon blanc
En mi copa de sauvignon blanc, mm
-
A mi Dios escucharé
Mis Jimmy Choo yo las tiraré
Mi porcelana la dejaré caer
Y regalaré mi piano de pared
Estoy bien si estás tú
Si hoy estás tú
-
Yo beberé sauvignon blanc a tu lado
Mi futuro será dorado
Ya no tengo miedo del pasado
En el fondo se hundió
En mi sauvignon blanc, a tu lado
Mi futuro sé bien que será dorado
-
