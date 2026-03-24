Cómo comprar entradas para los conciertos de Shakira en Madrid: preventas y cuánto cuestan

¡Shakira vuelve de gira a España! La artista escoge Madrid como la ciudad para hacer una residencia de conciertos con un estadio propio y bajo el paraguas de su gira Las Mujeres Ya No LLoran World Tour.

La colombiana ha anunciado una residencia europea con sede en Madrid, donde ya ha confirmado seis conciertos para este 2026: el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre.

Al parecer, según declaraciones del alcalde de Madrid, serán 10 conciertos en total, aunque todavía se desconocen las fechas de los otros cuatro. Sí se sabe que los espectáculos tendrán lugar en el Estadio Shakira, un espacio diseñado específicamente ubicado en Iberdrola Music (Villaverde) que contará con una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas.

Hay cuatro oportunidades para conseguir las entradas de los conciertos de la intérprete de Hips Don't Lie, por lo que te damos toda la información para que no te quedes sin ver a Shakira en España:

Preventas para los conciertos de Shakira

Este martes 24 de marzo es la preventa destinada a los usuarios que se hayan registrado en este enlace antes del domingo 22 de marzo. Eso sí, se divide en dos horas: a partir de las 10:00 horas se podrá adquirir las entradas de los tres conciertos que anunció primero, los del 25, 26 y 27 de septiembre. A las 12:00 horas se podrán adquirir las entradas para los shows del 18, 19, 20 de septiembre.

Tal y como informa Ticketmaster en el momento del registro, "puedes unirte a la sala de espera de tus preventas 30 minutos antes de que comiencen. El acceso está vinculado a tu cuenta, así que no necesitas códigos. Te enviaremos un recordatorio por correo electrónico con tu enlace de preventa el día antes del inicio".

Formulario completado | https://signup.ticketmaster.es/shakira

La segunda preventa será con Santander SMusic, y comienza el miércoles 25 de marzo a las 10:00 horaspara clientes del banco. La última preventa es de la mano de Live Nation, y estará disponible a partir del jueves 26 de marzo a las 10:00 en livenation.es.

Venta general de entradas para Shakira

Si no ha habido suerte con las preventas, apunta: la venta general de Shakira empieza el viernes 27 de marzo a las 10:00 en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios estimados de Shakira en Madrid

Aún se desconocen los precios oficiales para los conciertos de Shakira en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Para hacerse una idea, es posible revisar los costes para los cinco shows de Shakira en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González en San Salvador (El Salvador), celebrados durante el mes de febrero de 2026:

Tribuna baja (visión limitada): $45

General: $70

Preferencial: $90

Tribuna alta: $90

Tribuna baja: $115

VIP de pie: $150

Platinum: $225

Ultra Platinum: $275

A modo de guía, también se pueden tener en cuenta los precios del último concierto de Shakira en Madrid, celebrado en 2018 con la gira El Dorado World Tour: