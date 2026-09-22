Pablo López anuncia la venta de entradas del 'HIBAKUSHA TOUR' en Madrid, Valencia y Barcelona

Pablo López está de celebración. El malagueño acaba de lanzar su primer álbum en seis años, El Cuatro, del que pudimos disfrutar con algunas canciones en directo en la fiesta 30 años de Europa FM.

Este 2026 ha sido un año de alegrías profesionales para el artista, puesto que volvió a los escenarios con una gira que cerrará en Cádiz el 5 de diciembre y formada, en total, por 55 shows. Pero parece que 2027 seguirá por la misma línea para el intérprete de El Patio.

Pablo López anunció tres conciertos para mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona (21 de mayo), el Roig Arena de Valencia (27 de mayo) y el Movistar Arena de Madrid (31 de mayo). Y por fin ha revelado cuándo saldrán las entradas para cada concierto.

Preventa y venta de entradas para ver a Pablo López en 2027

El artista ha bautizado a estos tres grandes conciertos como Hibakusha tour, y para conseguir entradas hay dos oportunidades.

La primera de ellas es a través de la preventa de SMUSIC el lunes 28 de septiembre a partir de las 10:00 horas.

Por su parte, la venta general de entradas será el miércoles 30 de septiembre a las 16:00 horas.

Por otro lado, es un misterio si el malagueño anunciará más fechas. "Eso yo me lo pregunto", dijo el artista entre risas durante su reciente entrevista en Cuerpos especiales. "La relación con mi mánager, que es mi amigo y mi familia, es cada vez más extraña. No hablamos mucho, y no sé si lo hace para causarme estupor. No sé si me va a decir de repente: 'Toma, en enero tocas 40 días en Tailandia'. Anunciamos lo de mayo. Orgulloso también de hacer esos conciertos. No sé si todo se resumirá en mayo, me huele a mí que no", añadió, dejando entrever que celebrará más shows a lo largo de 2027.