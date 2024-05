Cómo vestirte para el concierto de Taylor Swift en Madrid: looks inspirados en todas sus eras

Looks de Taylor Swift en 'The Eras Tour' | Getty

¡The Eras Tour aterriza en Madrid en menos de una semana!

Los fans de Taylor Swift llevan meses preparándose para los conciertos que la artista dará en el Santiago Bernabéu los días 29 y 30 de mayo. La avalancha de swifties en la venta de entradas superó las expectativas con creces e incluso la organización se ha visto obligada hace pocos a sacar más tickets para cubrir la demanda.

Sus shows se han convertido casi en eventos de culto y son muchos los fans que quieren vivirlo al máximo. No se trata de un simple concierto... hay que ir vestido para la ocasión e inspirarse en alguno de sus discos. ¿Te gustaría llevar un look a la altura de la situación y no quieres gastar mucho dinero?

¡No te preocupes! Hacemos un repaso de cada era y te damos consejitos para brillar sin necesitar mucho tiempo para la preparación.

Era Fearless

¿Tu disco favorito es Fearless o simplemente eres fan de su era country? Solo anota esta palabra: dorado. Ponte algún vestido / camiseta / pantalón de este color y si tienes algunas botas de vaquero te irán perfectas para la ocasión.

Los flecos serán tus mejores amigos si has elegido vestirte así. ¿Tienes algún top o vestido con ellos?

Taylor Swift, en concierto

Como opción sencilla y rápida, puedes dibujarte en la mano el número 13, el favorito de Taylor.

Era Speak now

¿Eres un romántico y quieres celebrar el amor? Speak now es tu oportunidad de demostrarlo vistiendo alguna prenda morada o lila. Si tienes algo con volantes o tul irás perfecta.

Siéntete como una verdadera princesa y acompaña tu vestido con unas botas de vaquero.

Era Red

Red es una de las eras más sencillas si tienes dudas de qué vestir. Solo debes lucir alguna prenda de color rojo y prepárate para cantar All too well con Taylor Swift.

¿Tienes algunas gafas en forma de corazón? Irán genial. ¿Una camiseta a rayas blancas y negras? Adelante.

Taylor Swift

Era 1989

Llega el verano y 1989 se adapta perfectamente a las temperaturas de Madrid. Un vaquero, camiseta blanca, unas Converse, un peto, camisetas marineras, prendas con las siglas NY...

La purpurina es sinónimo de esta era, así que alguna falda o vestido con brillo se adapta.

Taylor Swift, elegida Persona del Año 2023 por la revista 'Time'

Era Reputation

Reputation es sinónimo del negro... así de sencillo es. Solamente deberás ponerte unos pantalones y una camiseta o chaqueta negros y podrás enfrentarte a la mismísima Kim K.

Recuerda que tu animal será la serpiente. Saca del armario las prendas con dicho animal print o joyas con forma de serpiente.

Taylor Swift, en concierto

Era Lover

Como amante de Lover que eres, el rosa te acompañará a ver a Taylor Swift. Otro gran aliado son los corazones y las flores coloridas por lo que es la ocasión perfecta para lucir esa camiseta o pantalones que huelen tanto a primavera y alegría.

Para el maquillaje, usa bien de rosa o incluso te puedes dibujar un corazón alrededor del ojo.

Taylor Swift, en concierto

Era Folklore y Evermore

Folklore y Evermore son para los nostálgicos y almas invernales. Utiliza las camisas de cuadros que tengas, los cárdigan, vestidos blancos con flecos, pantalones de pana y vive como si estuvieras dando un paseo por el bosque mientras escribes poesía.

Para el pelo, una trenza te irá perfecto.

Taylor Swift, en concierto

Era Midnights

Te sientes como una estrella y lo demostrarás luciendo un outfit Midnights. Solo debes escoger cualquier vestido o camiseta del color azul noche y si tiene tono brillante mucho mejor. Las faldas o vestidos de flecos brillantes son una excelente idea.

¿Tienes alguna prenda con estrellas dibujadas? Aprovecha la ocasión para ponértelo.

Taylor Swift, en concierto

Era TTPD

Se trata del último disco de Taylor Swift. Para vestir como The tortured poets departments puedes utilizar un vestido blanco y negro.

Da igual la elección que hagas, pero la contraposición de estos colores es la adecuada.