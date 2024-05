Cómo hacer pulseras de la amistad, el complemento ideal para el concierto de Taylor Swift

Taylor Swift ya ha aterrizado en Europa y durante las próximas semanas actuará en varios países, como España, donde ofrecerá dos conciertos el 29 y 30 de mayo. La artista de Pensilvania ha despertado a toda la comunidad swiftie y están más que preparados para recibirla con los brazos abiertos.

No solo hay que llevar un look inspirado en alguna de sus eras, sino que hay que acompañarlo con pulseras de la amistad. Se trata de un colorido y divertido complemento que sus fans intercambian durante los shows como seña de amistad y comunidad, por lo que muchos de ellos quieren hacer bastantes para no quedarse cortos.

Qué significan las pulseras de la amistad de Taylor Swift

La tradición de las pulseras de la amistad se encuentra en la canción You're on your own kid, uno de los temas de su disco Midnights. Durante uno de los últimos versos, la artista canta "So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it", es español "haz pulseras de la amistad, coge el momento y saboréalo".

Desde entonces los fans tomaron al pie de la letra esta frase de la canción y comenzaron a hacer pulseras para intercambiarlas en los conciertos. Celebridades como Selena Gomez, Gigi Hadid, Taylor Lautner o Halsey se sumaron a esta moda cuando fueron a su concierto.

Intercambio de pulseras de la amistad

Cómo hacer pulseras de la amistad

Materiales para hacer pulseras de la amistad

Para elaborar tus propias pulseras de la amistad, solamente necesitas estos materiales:

Un carrete de hilo de plástico transparente

de plástico transparente Cuentas de colores o dibujos

o dibujos Cuentas con letras

Broches para cerrar la pulsera

Haz tu pulsera de la amistad, paso a paso

Una vez hayas comprado todos estos adornos, es momento de ponerte a montar las pulseras de la amistad:

Corta trozos de hilo a la anchura más o menos de tu antebrazo

a la anchura más o menos de tu antebrazo Piensa en los diseños que quieres hacer. Normalmente los fans piensan en eras y títulos de canciones

que quieres hacer. Normalmente los fans piensan en eras y títulos de canciones Monta las pulseras con las cuentas de colores y las letras

con las cuentas de colores y las letras Pon los broches para que no se suelten las pulseras

Pulseras de la amistad

¡Y ya lo tendrías! Estos son los pasos para hacer tus propias pulseras de la amistad e intercambiarlas con el resto de swifties que asistan al concierto de Taylor Swift.