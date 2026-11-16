Concierto de Agorazein en Madrid: horario, cómo llegar al Movistar Arena, accesos y setlist

Agorazein ya ha aterrizado en el Movistar Arena de Madrid, donde en total darán cuatro conciertos este mes. Los shows son un tributo al álbum más conocido del grupo, Siempre, que el pasado 15 de noviembre cumplió justo una década desde su estreno.

La banda está formada por C. Tangana, Sticky M.A., Jerva, I-Ace y Fabianni, quienes llevan desde 2018 sin subirse a un escenario como agrupación. Agorazein fue un espacio donde se rompieron las reglas, un grupo de rap español con letras introspectivas, referencias a la cultura del hip-hop y una mirada cruda a Madrid y la vida de sus jóvenes.

Estos espectáculos no solo suponen el regreso de la banda, sino también de C. Tangana, a quien no veíamos sobre el escenario desde el cierre de su gira Sin cantar ni afinar en 2022. Desde entonces, el artista apenas ha publicado canciones y se ha centrado en su faceta de director de cine.

Los cuatro conciertos de Agorazein en el Movistar Arena de Madrid

Domingo, 15 de noviembre de 2026

Lunes, 16 de noviembre de 2026

Martes, 17 de noviembre de 2026

Miércoles, 18 de noviembre de 2026

Horario de Agorazein en Madrid

Según la información oficial compartida por el Movistar Arena, este es el horario del evento:

Apertura de puertas - 19:30

Inicio del concierto de Agorazein - 21:00

La duración del concierto es de unos 100 minutos, por lo que termina poco antes de las 23:00.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Agorazein por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puerta 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista General

- Pista General Puerta 70 - Pista General

- Pista General Puerta 73 - Palcos Felipe II

Setlist de Agorazein

Aquí te dejamos la lista de canciones que sonaron ayer durante el primer concierto de AGZ en el Movistar Arena de Madrid y que, por tanto, prevemos sonarán también en el resto de fechas. En total sonaron 28 temas, incluidos tres debuts en directo: Milko Freestyle (C. Tangana cover), Sigo siendo un paleto (Jerv.agz cover) y King Kong.