El pasado 2 de octubre, Arde Bogotá estrenó su tercer álbum de estudio, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), que ahora ha conseguido el disco de oro gracias a las ventas en España. "En poquito más de un mes, habéis conseguido que MCGS sea disco de oro", ha escrito el grupo en redes sociales para agradecer el apoyo de sus fans.

"Apenas nos hemos dado cuenta del tiempo que ha pasado con toda la vorágine de las últimas semanas; esta noticia nos pilla muy lejos de casa", añaden los integrantes, que este 19 de noviembre actúan en el Teatro Metrópolitan de México.

"Gracias por uniros al club. Por visitar la fábrica. Por acompañarnos en esta historia. Gracias a toda la gente que nos ayudó, acompañó y soportó estas cabezas a lo largo de esta locura", añaden a modo de agracecimiento.

Aparte de Arde Bogotá, la noticia de esta certificación la ha confirmado Promusicae, la Asociación de Productores de Música de España. Esto significa que MCGS lleva más de 20.000 unidades vendidas en el país, sumando el formato físico con el streaming.

Durante la semana del 6 al 12 de noviembre, el disco de Arde Bogotá ha sido el sexto más vendido en España, solo por detrás de los últimos álbumes de La Pantera, Lucho RK, Camela, Quevedo y Rels B. En su primera semana, MCGS ocupó la primera posición de la lista.

El primer disco de Arde Bogotá, La noche (2021), se hizo con un Disco de Oro, mientras el segundo, Cowboys de la A3, consiguió dos Discos de Platino. ¿Hasta dónde llegará el tercero?