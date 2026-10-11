Concierto gratis de Marta Sánchez hoy en Madrid: dónde es y a qué hora empieza
Marta Sánchez trae la música en directo a Madrid este domingo 11 de octubre. La cantante es cabeza de cartel del Festival de la Hispanidad 2026 junto a Sebastián Yatra y Carlos Baute. Su concierto es totalmente gratuito y para todos los públicos. Toma nota de todo lo que tienes que saber y no te lo pierdas.
El Festival de la Hispanidad vuelve a Madrid un año más y en esta ocasión Marta Sánchez es una de las estrellas del cartel.
La cantante gallega trae la música en directo este domingo a la capital con un concierto gratis y para todos los públicos en el que celebrará sus 40 años de carrera.
A punto de cerrar la gira 1985/40 AÑOS/2025, la intérprete de Desesperada repasará sus grandes éxitos en un concierto versión vermú que podría ser escenario para que recuperase también la letra que hizo en 2018 al Himno de España.
Dónde es el concierto de Marta Sánchez y a qué hora
Al contrario que el concierto de Sebastián Yatra, la actuación de Marta Sánchez será de mañana. La cantante actúa antes de comer para animar la fiesta desde primera hora.
🗓️ Día y hora: domingo, 11 de octubre - 13:00 horas
📍 Plaza de España - Madrid
Cómo llegar al concierto de Marta Sánchez
La forma más fácil de llegar al concierto de Marta Sánchez es hacerlo en transporte público ya que el escenario se encuentra en el centro de la ciudad.
- Autobús EMT. Las líneas que llegan hasta este punto son 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 62, 74, 75, 133, 138, 148, 158, C1, C2 y los servicios nocturnos.
- Metro. Las líneas 3 y 10 llegan a la estación Plaza de España (3 y 10), mientras que la línea 2 deja muy cerca en Noviciado o Santo Domingo.
Los próximos conciertos de Marta Sánchez
Una vez que se celebre el concierto del 11 de octubre en Madrid, Marta Sánchez todavía tiene cuatro conciertos en su 1985/40 AÑOS/2025.
- 12 de octubre - Fuengirola (Málaga) - Palacio de la Paz
- 16 de octubre - Granada - Auditorio Caja Rural Granada
- 7 de diciembre - Las Palmas de Gran Canaria - Auditorio Alfredo Kraus
- 2 de enero - Burgos - Antiguo Hospital Militar de Burgos
El setlist de la gira 1985/40 AÑOS/2025 de Marta Sánchez
- Desconocida
- Con sólo una mirada (Olé Olé)
- Soldados del amor (Olé Olé)
- Yo soy infiel / No controles / Lilí Marlén / Bailando sin salir de casa (Olé Olé)
- Arena y sol
- Desesperada
- Quiero más de ti
- Colgando en tus manos (Carlos Baute cover)
- Abrázame
- Vivo por ella (Andrea Bocelli cover)
- Amor Cobarde / Amor perdido / De mujer a mujer / Los mejores años de nuestra vida
- Piénsame (Thinking)
- Elévate
- Superstar
- La que nunca se rinde
- La chica ye yé (Olé Olé)
- Soy yo