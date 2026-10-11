Concierto gratis de Marta Sánchez hoy en Madrid: dónde es y a qué hora empieza

Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero | Antena 3

El Festival de la Hispanidad vuelve a Madrid un año más y en esta ocasión Marta Sánchez es una de las estrellas del cartel.

La cantante gallega trae la música en directo este domingo a la capital con un concierto gratis y para todos los públicos en el que celebrará sus 40 años de carrera.

A punto de cerrar la gira 1985/40 AÑOS/2025, la intérprete de Desesperada repasará sus grandes éxitos en un concierto versión vermú que podría ser escenario para que recuperase también la letra que hizo en 2018 al Himno de España.

Dónde es el concierto de Marta Sánchez y a qué hora

Al contrario que el concierto de Sebastián Yatra, la actuación de Marta Sánchez será de mañana. La cantante actúa antes de comer para animar la fiesta desde primera hora.

🗓️ Día y hora: domingo, 11 de octubre - 13:00 horas

📍 Plaza de España - Madrid

Cómo llegar al concierto de Marta Sánchez

La forma más fácil de llegar al concierto de Marta Sánchez es hacerlo en transporte público ya que el escenario se encuentra en el centro de la ciudad.

Autobús EMT. Las líneas que llegan hasta este punto son 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 62, 74, 75, 133, 138, 148, 158, C1, C2 y los servicios nocturnos.

Las líneas que llegan hasta este punto son 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 62, 74, 75, 133, 138, 148, 158, C1, C2 y los servicios nocturnos. Metro. Las líneas 3 y 10 llegan a la estación Plaza de España (3 y 10), mientras que la línea 2 deja muy cerca en Noviciado o Santo Domingo .

Los próximos conciertos de Marta Sánchez

Una vez que se celebre el concierto del 11 de octubre en Madrid, Marta Sánchez todavía tiene cuatro conciertos en su 1985/40 AÑOS/2025.

12 de octubre - Fuengirola (Málaga) - Palacio de la Paz

16 de octubre - Granada - Auditorio Caja Rural Granada

7 de diciembre - Las Palmas de Gran Canaria - Auditorio Alfredo Kraus

2 de enero - Burgos - Antiguo Hospital Militar de Burgos

El setlist de la gira 1985/40 AÑOS/2025 de Marta Sánchez