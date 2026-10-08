Guía para disfrutar de los conciertos gratuitos del Festival de la Hispanidad en Madrid
El Día de la Hispanidad se celebra en Madrid sacando la música a la calle. Carlos Baute, Marta Sánchez o Sebastián Yatra son los grandes protagonistas de los conciertos gratuitos que tendrán lugar en distintos puntos de la capital durante este fin de semana de puente. Apunta qué día actúa cada uno, dónde y a qué hora.
La música en directo llega a Madrid para celebrar el Día de la Hispanidad.
Del 9 al 12 de octubre la capital acoge el Festival de la Hispanidad 2026, una serie de conciertos gratuitos que tendrán lugar en diferentes puntos de la capital y que este año cuenta con Carlos Baute, Carlos Baute o Sebastián Yatra como grandes protagonistas.
La Plaza Mayor, la Plaza de España y la explanada de Madrid Río son los grandes escenarios de los conciertos de acceso libre y gratuito hasta completar aforo que tendrán lugar estos días y que se celebrarán a la vez que Shakira cierra su residencia europea en Macondo Park y su festival Es Latina echa el cierre. El último concierto de la colombiana, que tendrá lugar el 12 de octubre, será un homenaje a Lorca y al flamenco.
A estos tres espacios se unen también el Centro Cultural Pilar Miró, que albergará l concierto de fusión latinoamericana y flamenca del dúo Emilia y Pablo el sábado 10 y el espectáculo American Jazz Standards a cargo del Ariel Brínguez Quartet el lunes 12; y el Corral de la Morería, que el lunes 12 será escenario de la Gala de Estrellas del Flamenco de la mano de artistas como La Moneta, Diana Navarro, Mercedes Ruiz, Olga Pericet, José Maya y Jesús Carmona y del concierto coplas errantes, de María Berasasarte y EntreQuatre, en el Centro Sefarad-Israel. Ese mismo día el Patio de Arrastre de la Plaza de Toros de las Ventas acogerá el concierto de la Banda de Música Ciudad de Ceuta.
¡Toma nota de todo lo que viene y disfruta de la música en directo!
Viernes, 9 de octubre
- Gala de reconocimiento Pioneros madrileños del pop - 18:00 - Plaza Mayor
- La Santa Cecilia - 19:00 - Plaza de España
- Lin Cortés - 19:30 - Explanada de Madrid Río
- PATAX - 21:00 - Explanada de Madrid Río
- Aterciopelados - 21:00 - Plaza de España
- Xenia Rubinos - 21:30 - Plaza Mayor
Sábado, 10 de octubre
- Victorias - 12:00 - Explanada de Madrid Río
- Nat Simons - 13:00 - Plaza de España
- Santi Comet - 13:00 - Plaza Mayor
- La chica - 13:30 - Explanada de Madrid Río
- Ibérica Suite Jazz - 18:30 - Plaza Mayor
- Los Nikis de la Pradera - 19:00 - Explanada de Madrid Río
- Sebastián Yatra - 20:30 - Plaza de España
- 091 - 21:00 - Explanada de Madrid Río
- Arturo Sandoval - 21:00 - Plaza Mayor
Domingo, 11 de octubre
- Comandante Twin - 12:00 - Explanada de Madrid Río
- Marta Sánchez - 13:00 - Plaza de España
- Tori Sparks - 13:00 - Plaza Mayor
- Jenny and The Mexicats - 13:30 - Explanada de Madrid Río
- Orquesta de la Comunidad de Madrid - 18:30 - Plaza Mayor
- Tipa Tipo - 19:00 - Plaza de España
- Aymée Nuviola - 19:00 - Explanada de Madrid Río
- La Cumbia Stars - 21:00 - Plaza de España
- Cimafunk - 21:00 - Explanada de Madrid Río
- De Nina Simone a La Paquera - 21:00 - Plaza Mayor
Lunes, 12 de octubre
- Concierto Banda de Música de Ciudad de Ceuta - 17:00 - Plaza de Toros de las Ventas, Patio de Arrastre
- Coplas errantes, de María Berasasarte y EntreQuatre- 19:00 - Centro Sefarad-Israel
- American Jazz Standards - Centro Cultural Piral Miró
- Carlos Baute - 20:00 - Plaza de España
- Galdrii Pereira - 20:00 - Plaza de España
- Six El Musical - 20:00 - Plaza de España
- Gala de Estrellas del Flamenco - 20:00 - Corral de la Morería