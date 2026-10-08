Guía para disfrutar de los conciertos gratuitos del Festival de la Hispanidad en Madrid

El Día de la Hispanidad se celebra en Madrid sacando la música a la calle. Carlos Baute , Marta Sánchez o Sebastián Yatra son los grandes protagonistas de los conciertos gratuitos que tendrán lugar en distintos puntos de la capital durante este fin de semana de puente. Apunta qué día actúa cada uno, dónde y a qué hora.

La música en directo llega a Madrid para celebrar el Día de la Hispanidad.

Del 9 al 12 de octubre la capital acoge el Festival de la Hispanidad 2026, una serie de conciertos gratuitos que tendrán lugar en diferentes puntos de la capital y que este año cuenta con Carlos Baute, Carlos Baute o Sebastián Yatra como grandes protagonistas.

La Plaza Mayor, la Plaza de España y la explanada de Madrid Río son los grandes escenarios de los conciertos de acceso libre y gratuito hasta completar aforo que tendrán lugar estos días y que se celebrarán a la vez que Shakira cierra su residencia europea en Macondo Park y su festival Es Latina echa el cierre. El último concierto de la colombiana, que tendrá lugar el 12 de octubre, será un homenaje a Lorca y al flamenco.

A estos tres espacios se unen también el Centro Cultural Pilar Miró, que albergará l concierto de fusión latinoamericana y flamenca del dúo Emilia y Pablo el sábado 10 y el espectáculo American Jazz Standards a cargo del Ariel Brínguez Quartet el lunes 12; y el Corral de la Morería, que el lunes 12 será escenario de la Gala de Estrellas del Flamenco de la mano de artistas como La Moneta, Diana Navarro, Mercedes Ruiz, Olga Pericet, José Maya y Jesús Carmona y del concierto coplas errantes, de María Berasasarte y EntreQuatre, en el Centro Sefarad-Israel. Ese mismo día el Patio de Arrastre de la Plaza de Toros de las Ventas acogerá el concierto de la Banda de Música Ciudad de Ceuta.

¡Toma nota de todo lo que viene y disfruta de la música en directo!

Viernes, 9 de octubre

Gala de reconocimiento Pioneros madrileños del pop - 18:00 - Plaza Mayor

La Santa Cecilia - 19:00 - Plaza de España

Lin Cortés - 19:30 - Explanada de Madrid Río

PATAX - 21:00 - Explanada de Madrid Río

Aterciopelados - 21:00 - Plaza de España

Xenia Rubinos - 21:30 - Plaza Mayor

Sábado, 10 de octubre

Victorias - 12:00 - Explanada de Madrid Río

Nat Simons - 13:00 - Plaza de España

Santi Comet - 13:00 - Plaza Mayor

La chica - 13:30 - Explanada de Madrid Río

Ibérica Suite Jazz - 18:30 - Plaza Mayor

Los Nikis de la Pradera - 19:00 - Explanada de Madrid Río

Sebastián Yatra - 20:30 - Plaza de España

091 - 21:00 - Explanada de Madrid Río

Arturo Sandoval - 21:00 - Plaza Mayor

Domingo, 11 de octubre

Comandante Twin - 12:00 - Explanada de Madrid Río

Marta Sánchez - 13:00 - Plaza de España

Tori Sparks - 13:00 - Plaza Mayor

Jenny and The Mexicats - 13:30 - Explanada de Madrid Río

Orquesta de la Comunidad de Madrid - 18:30 - Plaza Mayor

Tipa Tipo - 19:00 - Plaza de España

Aymée Nuviola - 19:00 - Explanada de Madrid Río

La Cumbia Stars - 21:00 - Plaza de España

Cimafunk - 21:00 - Explanada de Madrid Río

De Nina Simone a La Paquera - 21:00 - Plaza Mayor

Lunes, 12 de octubre