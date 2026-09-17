Concierto gratis de Viva Suecia hoy en Madrid: dónde es y a qué hora empieza
Viva Suecia actúa este jueves 17 de septiembre de manera gratuita en Madrid como parte de la programación musical de Vogue Fashion's Night Out 2026.
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La música y la moda se fusionan en Vogue Fashion's Night Out 2026, que este mismo jueves ha desvelado que Viva Suecia es el artista sorpresa de su programación musical en Madrid.
El batería Fernando Campillo adelanta para Vogue cómo va a ser su show: "Como siempre, vamos a intentar pasarlo bien y transmitir a la gente esa felicidad, aunque somos conscientes de que va a ser un escenario muy distinto al que estamos habituados. De igual manera, siempre nos motiva mucho tener la oportunidad de acercarnos a un nuevo público, que nos conozcan en un entorno diferente y, por supuesto, nos gusta vincularnos a la moda".
Dónde es el concierto
Si quieres ver a Viva Suecia gratis, acércate esta noche a la calle Ortega y Gasset —este enlace te lleva a la ubicación en Google Maps—. La parada de Metro más cercana es Lista (Línea 4).
A qué hora empieza
La actuación de Viva Suecia en Madrid tiene lugar a las 22:30 horas. Se desconoce a qué hora terminará.
Todas las actuaciones de Vogue Fashion's Night Out 2026
Aparte de Viva Suecia, actúan otros artistas en el mismo espacio:
- Katteyes - 19:00
- Olivia Bay - 19:30
- Sita Abellán DJ - 20:15
- Gara Durán - 21:00
- La La Love You - 21:45
- Viva Suecia - 22:30