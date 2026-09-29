Concierto de Leiva en Madrid hoy martes: a qué hora empieza, cuánto dura, accesos del Movistar Arena y setlist
Leiva se despide de Tour Gigante FIN DE GIRA con cinco conciertos este mes de septiembre en Madrid y Albacete. El final se acerca con el show de este martes 29 de septiembre en el Movistar Arena y si eres de los que tiene entrada, esto te interesa. Apunta a qué hora empieza, cuánto dura y qué canciones forman parte del setlist.
El setlist del concierto de Leiva en Madrid: las canciones del 'Tour Gigante 2026'
Después de un año de gira, Leiva se despide este mes de septiembre el Tour Gigante. El cantante madrileño cierra por todo lo alto con cinco conciertos —cuatro en Madrid y uno en Albacete— y el cartel de entradas agotadas en todos.
Las citas en el Movistar Arena son especiales y no solo porque el cantante juega en casa. Hace unas semanas convocaba a todos sus seguidores para aprenderse dos estrofas de una canción aún inédita y cantarla durante los shows para registrar sus voces y que conformen el coro del tema que formará parte de su próximo disco. ¡Casi nada!
Después de varias oportunidades para formar parte del nuevo proyecto de Leiva el público del concierto de este martes 29 de septiembre puede unirse a los coros.
Si eres de los que tienen entradas, toma nota de todo lo que tienes que saber antes de que empiece a sonar la música. Desde a qué hora abren las puertas a cómo acceder y cuáles son las estrofas que debes aprenderte.
Horarios del concierto de Leia en Madrid
Tal y como informa el Movistar Arena, este sería el horario a tener en cuenta:
- Apertura de puertas: 19:30 horas
- Inicio de concierto: 21:00 horas
La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.
Cómo llegar al Movistar Arena de Madrid
La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar en transporte público:
Metro
- Estación Goya — líneas 2 y 4
- Estación O'Donnell — línea 6
- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152
Accesos al Movistar Arena de Madrid
Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Radiohead por una puerta u otra:
PISTA A:
- Puertas 10 y 70
PISTA B:
- Puertas 37 y 50
GRADA:
- Fuente del berro (puertas 44 a 49)
- Jorge Juan Planta 0 (puertas 60 Y 62) Jorge Juan Planta 2 (puertas 56 y 57) Palcos Felipe II (puerta 73)
- Felipe II (puertas 1 a 6)
- Goya Planta O y Extensible (puertas 19 a 24)
- Palcos Goya y Fuente del Berro (puerta 29)
- Goya Planta 2 y 6 (puertas 30 y 31)
- PMR y Goya Planta 4 (14 a 17)
Fechas de Leiva en Madrid
- Martes, 8 de septiembre
- Miércoles, 9 de septiembre
- Martes, 29 de septiembre
- Miércoles, 30 de septiembre
Qué estrofas hay que aprenderse de la nueva canción de Leiva
¡Esto es importante para todos los que se unan a cualquiera de los conciertos de Leiva en Madrid! Aquí están las dos estrofas que debes aprenderte si quieres formar parte de su próximo álbum.
TODO ESO, MI AMOR, NO LO ENTREGAN LAS PALOMAS DE AMAZON
POR SUERTE, AÚN HAY COSAS QUE DECIR
ME FALTA VALOR PARA EMPRENDER EL VUELO, COMO UN PÁJARO
Y, SIMPLEMENTE, DEJARNOS IR
En la página web del cantante tienes un audio de Leiva y la Leiband interpretando el tema, y aquí un vídeo cantándola.
El setlist del concierto de Leiva
- Bajo presión
- La lluvia en los zapatos
- Gigante
- Lobos
- Terriblemente cruel
- Superpoderes
- Sincericidio
- Ángulo muerto
- El polvo de los días raros
- Shock y adrenalina
- Flecha
- Cortar por la línea de puntos
- Diazepam
- Vis a vis
- Pienso en aquella tarde (Pereza song)
- No te preocupes por mí
- Como lo tienes tú (Pereza song)
- Estrella polar (Pereza song)
- Lady Madrid (Pereza song)
- Caída libre
- Breaking Bad
- Como si fueras a morir mañana
- Princesas (Pereza song)