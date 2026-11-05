Concierto de Pitbull en Madrid: horario, cómo llegar al Movistar Arena, accesos y setlist

Pitbull en el Rock in Rio de Madrid en 2012 | GETTY

Las calvas postizas de los fans de Pitbull ya están más que preparadas para la segunda cita del artista en nuestro país. Los espectadores prometen darlo todo nada menos que en el concierto del artista este jueves 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.

Con Europa FM como radio oficial, la gira de I'm Back está reviviendo lo mejor de Mr. WorldWide en directo, y después de arrasar en Estados Unidos el cantante aterriza en España a lo grande. Ya ha dado una gran fiesta en Barcelona, y ahora es el turno de que la capital vibre y cante con grandes éxitos de su carrera.

Para que no te pierdas ningún detalle y puedas disfrutar al máximo del concierto del artista en Madrid, te contamos todo lo que tienes que saber sobre cómo llegar al Movistar Arena, horarios y setlist. ¡Anota!

Horarios del concierto de Pitbull en Madrid

Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 19:00 horas

Actuación de Lil Jon (telonero) - 20:00 horas

Inicio de concierto: 21:15 horas

Fin aproximado: 22:00 horas aprox.

La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Pitbull por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Front Stage

- Front Stage Puerta 70 - Front Stage

- Front Stage Puerta 73 - Palcos Felipe II

Setlist de Pitbull en Madrid

Cogiendo el concierto de Barcelona de Pitbull como referencia, el artista cantará grandes éxitos durante el show: