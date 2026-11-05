Concierto de Pitbull en Madrid: horario, cómo llegar al Movistar Arena, accesos y setlist
Pitbull tiene una cita con su público madrileño este jueves 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Y, después de un show inolvidable en Barcelona, el artista promete darlo todo en la capital, con Europa FM como radio oficial de sus conciertos en nuestro país con la gira I'm Back. Si tienes entrada para la cita, aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
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Las calvas postizas de los fans de Pitbull ya están más que preparadas para la segunda cita del artista en nuestro país. Los espectadores prometen darlo todo nada menos que en el concierto del artista este jueves 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.
Con Europa FM como radio oficial, la gira de I'm Back está reviviendo lo mejor de Mr. WorldWide en directo, y después de arrasar en Estados Unidos el cantante aterriza en España a lo grande. Ya ha dado una gran fiesta en Barcelona, y ahora es el turno de que la capital vibre y cante con grandes éxitos de su carrera.
Para que no te pierdas ningún detalle y puedas disfrutar al máximo del concierto del artista en Madrid, te contamos todo lo que tienes que saber sobre cómo llegar al Movistar Arena, horarios y setlist. ¡Anota!
Horarios del concierto de Pitbull en Madrid
Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:
- Apertura de puertas: 19:00 horas
- Actuación de Lil Jon (telonero) - 20:00 horas
- Inicio de concierto: 21:15 horas
- Fin aproximado: 22:00 horas aprox.
La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.
Cómo llegar al Movistar Arena
La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:
- Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).
- Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.
- Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.
Accesos al Movistar Arena de Madrid
Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Pitbull por una puerta u otra:
- Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II
- Puerta 10 - Pista General
- Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4
- Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible
- Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro
- Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6
- Puerta 37 - Pista General
- Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro
- Puerta 50 - Front Stage
- Puerta 70 - Front Stage
- Puerta 73 - Palcos Felipe II
Setlist de Pitbull en Madrid
Cogiendo el concierto de Barcelona de Pitbull como referencia, el artista cantará grandes éxitos durante el show:
- Don't Stop the Party
- Hey Baby (Drop It to the Floor)
- Hotel Room Service
- International Love
- Rain Over Me
- Echa pa'lla (manos pa'rriba)
- Maldito Alcohol
- Suave
- Shake
- Culo
- I Know You Want Me (Calle Ocho)
- On the Floor
- I Like It
- Danza kuduro
- JUMPIN
- Work it out
- Damn I Love Miami
- Timber
- Fireball
- Give Me Everything