Letra y significado de 'Milko Freestyle', el rap de C. Tangana sobre su carrera, su paternidad y la muerte de Milkman

Media década después de publicar El Madrileño, C. Tangana ha vuelto al rap con una canción conjunta con su grupo Agorazein: Milko Freestyle. Durante poco más de dos minutos, el artista muestra su faceta más personal y sincera al reflexionar sobre su carrera, las consecuencias de la fama, su paternidad y la muerte del rapero y productor Milkman.

Su carrera

Durante los primeros versos, C. Tangana aborda las críticas que recibió "del gremio" cuando pasó del rap a "las coplas" con El Madrileño. El disco le llevó a cumplir "sus sueños", pero también le llevó "demasiado lejos" a nivel de fama: "De un chico normal a la vida de un **** rockstar / Esnifando directamente de las tetas de una superestrella".

En otro verso, el cantante reivindica que "AGZ es mi grupo", refiriéndose a Agorazein, que también aparece acreditado en la canción. Y esto coincide con los cuatro conciertos que celebrarán C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.AGZ, I-Ace y Fabianni en el Movistar Arena de Madrid este mes de noviembre por el décimo aniversario de su álbum Siempre.

El verso "Resucito como Cristo" deja caer que C. Tangana comienza una nueva etapa artística hacia un posible álbum de estudio.

Su paternidad

C. Tangana mantiene una relación sentimental con la fotógrafa chilena Rocío Aguirre desde 2020. En noviembre de 2025, se desveló que la pareja esperaba un primer hijo que nació en abril de 2026. Sobre ello habla en Milko Freestyle: "La mujer de mi vida con una barriga de siete meses / [...] / Y otra vez pensando en el puto legado / En el nombre, en el hambre que voy a dejarle / [...] / A mi niño le vi'a consentir, pero al resto os educo".

La muerte de Milkman

En otra parte de la canción, C. Tangana habla directamente a Milkman (Óscar Botello), un rapero y productor mexicano que murió el 12 de febrero de 2026 tras varios días hospitalizado. "Tú y yo no hablamos desde hace meses / Resulta que estás dentro de un hospital y perdiendo la apuesta", canta en la primera estrofa.

En la segunda, añade: "Dios te persigue, no sé qué le debes / Volando pa' México mientras tú mueres / En tu funeral con cuarenta mujeres / Bailando y llorando como sé que quieres / El Milko se ha ido / Y sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido, y mi vida ha cambiado", canta C. Tangana a modo de homenaje.

Letra completa de 'Milko Freestyle'

Saqué 'El Madrileño' (Madrileño)

La mitad de los rappers de España querían echarme a patadas del gremio

El rap se me que'ó pequeño y las coplas que escribo cumplieron mis sueños (Sueños)

Demasiado lejos (Demasiado lejos)

Los Grammys, Las Vegas, de estúpidos sueños de un chico normal a la vida de un **** rockstar

Esnifando directamente de las tetas de una superestrella

Mosca porque se nos ve desde la costa

Este barco es suyo y el vuelo es privado

No sé quién pilota ni quién lo ha pagado

He perdido to' lo invertido en la gira y la mitad del urban latin me ha copiado

La vida es la hostia (Uh, yah)

Te baja a palos cuando estás en la cresta, cuando más te molesta

Abriendo un Ribera con la mesa puesta (Ah)

La mujer de mi vida con una barriga de siete meses

Tú y yo no hablamos desde hace meses

Resulta que estás dentro de un hospital y perdiendo la apuesta (Apuesta)

-

Mierda

Oh

-

Dios te persigue, no sé qué le debes

Volando pa' México mientras tú mueres

En tu funeral con cuarenta mujeres

Bailando y llorando como sé que quieres

El Milko se ha ido (Uh)

Y sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido, y mi vida ha cambiado

Y otra vez pensando en el puto legado

En el nombre, en el hambre que voy a dejarle

Mi vida ha cambiado lo que hemos sufrido

Mamá, si te matas, me mato contigo

AGZ es mi grupo (AGZ es mi grupo)

A mi niño le vi'a consentir, pero al resto os educo

En Madrid vestido de civil escribiendo otro truco, otro palo, otro disco (Otro disco)

Otro pago, otro trago, otro pisco

Resucito como Cristo

Siempre chulo, siempre listo

Más tiros dados y más evitados

Si hablamos de rangos, os tengo callados

A los que dudaban, la duda ha acabado

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Yeah

Mercy, ayy, mercy, ayy

Mercy, ayy, mercy, ayy

Mercy, ayy, mercy, ayy

Mercy, ayy, mercy, ayy

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Fuente: Genius