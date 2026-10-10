Concierto de Shakira en Madrid hoy sábado: horario, cómo llegar a Macondo Park, accesos, invitados y setlist
En esta recta final de la residencia europea, Shakira vuelve a reunir a más de 50.000 fans este sábado. Su antepenúltimo show en Madrid va precedido de numerosas actividades culturales que podrán disfrutarse durante todo el día en Macondo Park. Entérate de todo para disfrutar a lo grande de esta cita musical y cultural.
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Shakira promete conquistar de nuevo este sábado 10 de octubre su Macondo Park.
El que se convierte en su décimo undécimo concierto hará vibrar de nuevo a todos los fans que asistan al show en el Estadio Shakira. Pero la experiencia va más allá del espectáculo de la cantante: Macondo Park abre sus puertas a las 13:00 horas y cierra más allá de las 00:00 horas para que los fans de la cantante puedan recorrer sus ocho pabellones llenos y disfrutar de un sinfín de actividades y sorpresas dedicadas a la literatura, el arte, la gastronomía, la música y otras disciplinas. Todo ello con el foco puesto en la cultura latina.
Si eres de los que tiene entradas para este antepenúltimo show y no quieres perderte nada, descubre los detalles sobre el horario, los accesos del recinto, las mejores rutas para llegar en transporte público, el setlist de canciones y más.
Horario del concierto de Shakira en Madrid
Desde el viernes 25 de septiembre, el público puede acceder a Macondo Park desde las 13:00 horas y puede permanecer en este espacio hasta las 00:15 horas. Esto significa que el recinto está abierto durante algo más de 12 horas.
- Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas
- Inicio del concierto de Shakira - 20:30 horas
- Fin del concierto de Shakira - 23:00 horas
- Fin de las actividades - 00:15 horas
Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.
Dónde está el Estadio Shakira
El Estadio Shakira está ubicado en el barrio madrileño de Villaverde, a 14 kilómetros del centro. El espacio forma parte de Macondo Park, un parque diseñado exclusivamente para la residencia de conciertos de Shakira que se encuentra en el Iberdrola Music —este enlace te lleva a su ubicación en el Google Maps—. En este recinto también se organizan festivales como el Mad Cool o el Iberdrola Music Festival, por lo que en realidad es un descampado que se reconstruye para cada evento.
Cómo llegar al Estadio Shakira
A continuación, recopilamos toda la información para llegar al recinto en transporte público, ya que no se recomienda acceder en coche privado por los cortes de tráfico y para evitar aglomeraciones:
- Metro. La parada más cercana es Villaverde Alto (Línea 3), que se encuentra a 20 minutos andando del recinto. No se ampliará el horario de Metro, por lo que el último servicio es a las 01:30 horas.
- Cercanías. Hay dos paradas cerca del recinto: Villaverde Alto (Líneas C-4 y C-5) y San Cristóbal Industrial (Línea C-3). En este caso, tampoco se amplía el horario del servicio.
- Autobuses. Hay cuatro líneas para llegar a los alrededores: 22, 79, T41 y N14.
- Taxi y VTC. Aunque es la opción más cara, también es la vía más rápida para llegar. En los alrededores del recinto hay puntos de recogida para coger taxi o VTC. Sigue las indicaciones de los carteles para llegar a cada lugar.
Para la vuelta, la organización dispone de autobuses lanzaderas gratuitas con salida desde Gran Vía de Villaverde hasta Legazpi y Atocha. Las plazas son limitadas y estos son los horarios de frecuencias:
- De 23:00 a 00:00 - cada 10 minutos
- De 00:00 a 01:00 - cada 7,5 minutos
- De 01:00 a 02:00 - cada 15 minutos
Accesos y mapa del Macondo Park
Hay dos accesos al recinto ubicados en la calle Laguna Dalga. El acceso general está justo en el medio de Macondo Park. Es fácil reconocerlo porque tiene ocho grandes puertas de colores. Por su parte, el acceso VIP, PMR y Hospitality se sitúa unos pocos pasos a su derecha —mirando de cara al recinto—. Si tienes alguna duda, puedes seguir las indicaciones de la cartelería o preguntar a los trabajadores del recinto.
En la imagen inferior, consulta el mapa completo de Macondo Park:
Así es el Macondo Park por dentro
En Europa FM accedimos el pasado miércoles 16 de septiembre al Estadio Shakira. Se trata de un espacio ambicioso, definido desde Live Nation como un "mundo nunca visto", que cuenta con 150.000 metros cuadrados, unos 10.000 trabajadores directos y 16 meses de planificación.
Aparte del auditorio, donde se llevará a cabo el concierto de la colombiana, Macondo Park tiene ocho pabellones dedicados a una actividad diferente: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).
Invitados de hoy en La Sala
Los artistas que actúan hoy en La Sala de Shakira son:
- 16.00 horas - Lith
- 16.45 horas - Club Grasa: la comadre soundsystem
- 17.40 horas - Louta
- 18.30 horas - Adriana C
- 18.55 horas - Nathy Peluso
Setlist de canciones de Shakira en Madrid
Los conciertos de Shakira en Madrid cuentan con un repertorio diverso de 29 canciones.
- La fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Si te vas
- Te felicito
- TQG
- Don't Bother
- Can't Remember to Forget You
- Acróstico
- Copa vacía
- La bicicleta
- La tortura
- Hips Don't Lie
- Chantaje
- Loca
- Soltera
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Te dejo Madrid
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Dai Dai
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53
Todas las fechas de conciertos de Shakira en Madrid
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