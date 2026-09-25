De Chanel a Lola Lolita: Todos los famosos 'caminantes' en los conciertos de Shakira en Madrid

Shakira en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México | Ryan Pierse - FIFA / FIFA vía Getty Images

Shakira ya está revolucionado Madrid con su residencia de conciertos con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La colombiana abrió las puertas de Macondo Park en la capital española el 18 de septiembre, y dará un total de 12 conciertos hasta el 11 de octubre.

El Iberdrola Music del barrio de Villaverde ha acogido todo un despliegue que alza la cultura hispanoamericana a través de varios pabellones por todo el recinto. Y, cada noche en la que abre sus puertas, se celebra uno de los conciertos de la de Barranquilla en el estadio Shakira.

Y además de todo ese culto a la literatura, la moda, la gastronomía y la música, la intérprete de Amarillo también tiene su propia 'casita', como Bad Bunny: cada noche, la acompañan en su llegada al escenario los ya llamados 'caminantes', que son famosos escogidos para proteger y andar junto a la colombiana hasta la tarima.

Desde el primer día se han hecho virales estos reconocidos rostros que desfilaban junto a la artista, por lo que repasamos quiénes han caminado junto a Shakira hasta ahora en su residencia en Madrid:

18 de septiembre - Chanel y Vicco

El primer día de concierto de Shakira en Madrid estuvo de lo más arropada hasta su llegada al escenario. Además de influencers, resaltan los nombres de las cantantes Chanel y Vicco, quienes lucieron el característico chubasquero plateado y las gafas oscuras en su rostro.

19 de septiembre - Paula Echevarría y Lola Lolita

La segunda noche ya se convirtió en tradición mostrar en redes sociales a los 'caminantes'. Esta vez fue la influencer Lola Lolita quien anduvo al lado de Shakira, mientras que Paula Echevarría también acompañó a la colombiana. Además, irrumpió en el desfile también Daniella Bustamante, hija de Echevarría y David Bustamante.

20 de septiembre - Marta Díaz y La Jedet

El tercer concierto de Shakira fue inaugurado por una camina en la que estuvieron presentes las influencers Marta Díaz, Mar Lucas y La Jedet, luciendo su mejor sonrisa.