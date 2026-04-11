Conciertos de Bad Gyal en Madrid: horario, duración, accesos y cómo llegar al Movistar Arena
Bad Gyal tiene preparadas tres noches inolvidables en el Movistar Arena de Madrid, donde actúa los días 11, 12 y 14 de abril con su gira Más Cara Tour. A continuación, recopilamos toda la información sobre el horario, el repertorio de canciones o el mapa de asientos.
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El Más Cara Tour de Bad Gyal comenzó en marzo con tres conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ahora, la artista catalana aterriza en el Movistar Arena de Madrid con otras tres fechas: 11, 12 y 14 de abril. Después de su paso por la capital, visitará Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña.
Horario de Bad Gyal en Madrid
Las puertas del Movistar Arena abren a las 19:00 para que los fans de Bad Gyal empiecen a ocupar sus localidades. Así, el concierto empieza a las 21:00, tres horas después.
Además, el espectáculo del Más Cara Tour dura una hora y 45 minutos, aproximadamente, por lo que debería terminar sobre las 22:45.
Accesos del recinto
Es recomendable tener en cuenta por qué acceso debes entrar al Movistar Arena en función de la zona del recinto en la que tengas tu entrada. Si no consigues ubicar tu puerta, siempre puedes preguntar al equipo presente en los alrededores.
- Grada Goya, Planta 0 y Extensible: Puertas 19 a 24
- PMR y Grada Goya Planta 4: Puertas 14 a 17
- Pista General: Puertas 10, 37 y 70
- Grada Felipe II: Puertas 1 a 6
- Palcos Felipe II: Puerta 73
- Front Stage: Puerta 50
- Grada Fuente del Berro: Puertas 44 a 49
- Grada Goya Plantas 2 y 6: Puertas 30 a 33
- Palcos Goya y Fuente del Berro: Puerta 29
Cómo llegar al Movistar Arena
El Movistar Arena de Madrid se encuentra ubicado en el barrio de Goya, dentro del distrito de Salamanca.
Para llegar hasta el recinto, existen diferentes medios de transporte. La parada de metro más cercana es Goya (a 5 minutos andando), la cual se encuentra en las líneas 1 y 4, aunque un poco más lejos está O'Donnell (a 8 minutos), en la línea 6.
En cuanto a las rutas en autobús, las líneas 143, 56, 2, 71, 28, 21, 53, 15, 63, 43, 30, 29 y C de la EMT son las más cercanas.
Setlist del 'Más Cara Tour' de Bad Gyal
Acto 1
- Un Coro y Ya :)
- Más Cara
- Gatitas
- Da Me
- Mi Debili
- Te Daré
- Sin carné
- Noticia de Ayer
- Duro de Verdad pt.2
- Qué rico
Acto 2
- Fashion Girl pt.2
- Perro
- Choque
- Tic Tac (Hour Love)
- Hoy Te Toca
- GUAY
- Última Noche
- De To
- La Iniciativa
- Comernos
- Otra vez más
- Blin blin
- Flow 2000
- Chulo pt.2 / Chulo / Chulo pt.2
Acto 3
- De Por Vida
- Fa$hion Killa
- Zorra
- Perdió este culo
- Angelito
- Muñeca
- La que no se mueva
- Orilla
- Slim Thick (con elementos de Skit)
- Fuma
- Fiebre