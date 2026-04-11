Conciertos de Bad Gyal en Madrid: horario, duración, accesos y cómo llegar al Movistar Arena

El Más Cara Tour de Bad Gyal comenzó en marzo con tres conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ahora, la artista catalana aterriza en el Movistar Arena de Madrid con otras tres fechas: 11, 12 y 14 de abril. Después de su paso por la capital, visitará Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña.

Horario de Bad Gyal en Madrid

Las puertas del Movistar Arena abren a las 19:00 para que los fans de Bad Gyal empiecen a ocupar sus localidades. Así, el concierto empieza a las 21:00, tres horas después.

Además, el espectáculo del Más Cara Tour dura una hora y 45 minutos, aproximadamente, por lo que debería terminar sobre las 22:45.

Accesos del recinto

Es recomendable tener en cuenta por qué acceso debes entrar al Movistar Arena en función de la zona del recinto en la que tengas tu entrada. Si no consigues ubicar tu puerta, siempre puedes preguntar al equipo presente en los alrededores.

Grada Goya, Planta 0 y Extensible: Puertas 19 a 24

PMR y Grada Goya Planta 4: Puertas 14 a 17

Pista General: Puertas 10, 37 y 70

Grada Felipe II: Puertas 1 a 6

Palcos Felipe II: Puerta 73

Front Stage: Puerta 50

Grada Fuente del Berro: Puertas 44 a 49

Grada Goya Plantas 2 y 6: Puertas 30 a 33

Palcos Goya y Fuente del Berro: Puerta 29

Cómo llegar al Movistar Arena

El Movistar Arena de Madrid se encuentra ubicado en el barrio de Goya, dentro del distrito de Salamanca.

Para llegar hasta el recinto, existen diferentes medios de transporte. La parada de metro más cercana es Goya (a 5 minutos andando), la cual se encuentra en las líneas 1 y 4, aunque un poco más lejos está O'Donnell (a 8 minutos), en la línea 6.

En cuanto a las rutas en autobús, las líneas 143, 56, 2, 71, 28, 21, 53, 15, 63, 43, 30, 29 y C de la EMT son las más cercanas.

Setlist del 'Más Cara Tour' de Bad Gyal

Acto 1

Un Coro y Ya :)

Más Cara

Gatitas

Da Me

Mi Debili

Te Daré

Sin carné

Noticia de Ayer

Duro de Verdad pt.2

Qué rico

Acto 2

Fashion Girl pt.2

Perro

Choque

Tic Tac (Hour Love)

Hoy Te Toca

GUAY

Última Noche

De To

La Iniciativa

Comernos

Otra vez más

Blin blin

Flow 2000

Chulo pt.2 / Chulo / Chulo pt.2

Acto 3