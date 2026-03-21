Setlist de Bad Gyal para sus conciertos en 2026: lista de canciones del 'Más Cara Tour'

Bad Gyal por fin ha comenzado su nueva gira de conciertos con la que está presentando en vivo su nuevo álbum, Más Cara. Un disco con "música para disfrutar, bailar, soltarse", dijo en su entrevista en Cuerpos especiales. "Mi intención con mi música no va mucho más allá de eso. No es un álbum conceptual. No pretendo lanzar ningún mensaje en concreto", añadió.

Sus fans podrán escuchar las canciones del álbum por primera vez en directo durante los espectáculos que tienen preparados la catalana entre marzo y mayo de 2026 en España. Así, Más Cara Tour pasará por Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, según la página web de la cantante.

¿Y qué repertorio ha elegido Bad Gyal para esta gira? Tras una larga espera, la artista ha celebrado el primer concierto de Más Cara Tour este viernes 20 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde ha desvelado el setlist con las 36 canciones del show.

Setlist del 'Más Cara Tour' de Bad Gyal

Acto 1

Un Coro y Ya :)

Más Cara

Gatitas

Da Me

Mi Debili

Te Daré

Sin carné

Noticia de Ayer

Duro de Verdad pt.2

Qué rico

Acto 2

Fashion Girl pt.2

Perro

Choque

Tic Tac (Hour Love)

Hoy Te Toca

GUAY

Última Noche

De To

La Iniciativa

Comernos

Otra vez más

Blin blin

Flow 2000

Chulo pt.2

Acto 3