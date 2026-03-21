Setlist de Bad Gyal para sus conciertos en 2026: lista de canciones del 'Más Cara Tour'
Bad Gyal sale de gira por España este 2026 para presentar en directo su segundo álbum de estudio, Más Cara. A continuación, presentamos el repertorio de la catalana para esta serie de conciertos.
Bad Gyal revela los secretos de 'Más cara': "No es un álbum conceptual. No pretendo lanzar ningún mensaje en concreto"
Bad Gyal por fin ha comenzado su nueva gira de conciertos con la que está presentando en vivo su nuevo álbum, Más Cara. Un disco con "música para disfrutar, bailar, soltarse", dijo en su entrevista en Cuerpos especiales. "Mi intención con mi música no va mucho más allá de eso. No es un álbum conceptual. No pretendo lanzar ningún mensaje en concreto", añadió.
Sus fans podrán escuchar las canciones del álbum por primera vez en directo durante los espectáculos que tienen preparados la catalana entre marzo y mayo de 2026 en España. Así, Más Cara Tour pasará por Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, según la página web de la cantante.
¿Y qué repertorio ha elegido Bad Gyal para esta gira? Tras una larga espera, la artista ha celebrado el primer concierto de Más Cara Tour este viernes 20 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde ha desvelado el setlist con las 36 canciones del show.
Setlist del 'Más Cara Tour' de Bad Gyal
Acto 1
- Un Coro y Ya :)
- Más Cara
- Gatitas
- Da Me
- Mi Debili
- Te Daré
- Sin carné
- Noticia de Ayer
- Duro de Verdad pt.2
- Qué rico
Acto 2
- Fashion Girl pt.2
- Perro
- Choque
- Tic Tac (Hour Love)
- Hoy Te Toca
- GUAY
- Última Noche
- De To
- La Iniciativa
- Comernos
- Otra vez más
- Blin blin
- Flow 2000
- Chulo pt.2
Acto 3
- De Por Vida
- Fa$hion Killa
- Zorra
- Perdió este culo
- Angelito
- Muñeca
- La que no se mueva
- Orilla
- Slim Thick
- Skit
- Fuma
- Fiebre