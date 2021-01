Conciertos en burbujas: La gran idea de The Flaming Lips para actuar en pandemia

The Flaming Lips han decidido adaptarse a las circunstancias para seguir sobre los escenarios en plena pandemia mundial de coronavirus . Y lo han hecho sin poner en peligro al público ni a ellos mismos, ofreciendo conciertos en los que todos están dentro de unas enormes burbujas transparentes . Sin duda, ¡una medida de lo más original para poder seguir disfrutando de la música en directo!

Concierto entre burbujas: la propuesta de 'The Flaming Lips' para la vuelta a los escenarios en la pandemia

Dentro de un par de meses hará un año que el mundo entero se paralizó debido a la pandemia mundial de coronavirus. Aunque lo más importante son las terribles pérdidas humanas, muchos sectores también se están viendo afectados como consecuencia del virus.

Uno que está sufriendo profundamente es el del espectáculo y la música en directo. Desde hace muchos meses se han tenido que cancelar y posponer miles de conciertos en todo el mundo, con las consecuencias que eso supone para músicos, artistas, promotores y otros trabajadores de la industria.

Limitar aforo, asegurar el distanciamiento social y el uso de las mascarillas, han permitido que se puedan seguir llevando a cabo algunos conciertos. Pero lejos quedan los conciertos multitudinarios y festivales en los que miles de personas cantaban y bailaban despreocupados.

La veterana banda de rock The Flaming Lips ha querido adaptarse a estas circunstancias intentando no perder la energía del directo, sin que ello ponga en peligro la salud de ninguno de los presentes.

¿Cómo hacerlo? ¡Pues dentro de burbujas gigantes! Así se presentan tanto la banda como el público, agrupado en burbujas individuales o de dos o tres personas que sean grupo burbuja en la vida real.

Así lo ha compartido el propio vocalista de la banda, Wayne Coyne, mostrando algunos momentazos de su concierto el pasado fin de semana, en el que también lanzaron unas letras inflables en las que se podría leer "Fuck you, Covid-19", siendo él el único que salió de su burbuja para cantar.

Pero esta no es la primera vez que The Flaming Lips han utilizado las burbujas transparentes para sus actuaciones. La idea nació en #PlayAtHome, una idea del programa The Late Show de Stephen Colbert, con un reducido público de 20 espectadores.

Tal fue el éxito de esta iniciativa que la banda lo repitió en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y en su actuación Tiny Desk Concert para NPR. Así como para los eventos de presentación de su single 'Assassins of Youth', incluido en su álbum American Head, donde asistieron un centenar de seguidores utilizando estas "burbujas especiales", como el propio Coyne las llama.