Conciertos de las Fiestas de Móstoles 2025: programación, horario y artistas
Este 12 de septiembre llega a Móstoles la Fiesta Europa FM con Bombai, Depol, DJ Roger Freedom y DJ Aruve, pero a esta gran cita musical en directo se unen otros artistas y festivales en las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas.
Disfruta del concierto Europa FM en Móstoles (Madrid) con Bombai y DePol
¡Ya están aquí las fiestas de Móstoles!
La localidad madrileña acoge música en directo de artistas de vértigo, entre los que se encuentran los conciertos de Bombai, De Pop y los DJs de Europa FM. No te puedes perder la gran fiesta que te tenemos preparada con Roger Freedom y Aruve.
El acceso a los espectáculos musicales es libre y gratuito, y después de la inauguración este 11 de septiembre con la Orquesta Panorama el nivel solo va a mejor.
Estos son todos los conciertos a los que puedes asistir en Móstoles por sus fiestas del 12 al 15 de septiembre:
Viernes, 12 de septiembre
- 22:00h: Shaila Dúrcal (Escenario Pradillo)
- 22:00h: Orquesta Venecia (Escenario Carpas Liana)
- 22:00h-03:30h: Fiesta Europa FM con Bombai, Depol, DJ Roger Freedom y DJ Aruve (Escenario Liana Fuentes)
Sábado, 13 de septiembre
- 21:00h: Festival Indie: Iván Ferreiro, La Habitación Roja, Monodosis y DJ Pepe Difenders (Escenario Liana Fuentes)
- 21:30h: Estrella Morente (Escenario Pradillo)
- 22:00h: Orquesta El Legado (Escenario Carpas Liana)
Domingo, 14 de septiembre
- 12:00: Family Disco (Escenario Pradillo)
- 13:30: La hora del vermú con agua y sal (Escenario Pradillo)
- 21:00h: Orquesta Nuova Vendetta (Escenario Carpas Liana)
- 21:00h: La Noche de la Movida con Los Secretos, Semilla Negra y DJ Julián The Angel (Escenario Liana Fuentes)
- 21:30h: David Bustamante (Escenario Pradillo)
Lunes, 15 de septiembre
- 21:00h: Siempre Así (Escenario Pradillo)
- 21:00h: Orquesta Estrella Central (Escenario Carpas Liana)
- 22:00h: Beret (Escenario Liana Fuentes)