CON LA FIESTA DE EUROPA FM

Conciertos de las Fiestas de Móstoles 2025: programación, horario y artistas

Este 12 de septiembre llega a Móstoles la Fiesta Europa FM con Bombai, Depol, DJ Roger Freedom y DJ Aruve, pero a esta gran cita musical en directo se unen otros artistas y festivales en las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas.

Disfruta del concierto Europa FM en Móstoles (Madrid) con Bombai y DePol

Concierto de la banda valenciana Bombai en el escenario que Europa FM habilitó en la Plaza de España de Palma con motivo de las fiestas patronales de Sant Sebastià 2020.
Concierto de la banda valenciana Bombai en el escenario que Europa FM habilitó en la Plaza de España de Palma con motivo de las fiestas patronales de Sant Sebastià 2020. | Europa FM Illes Balears

Europa FM

Madrid12/09/2025 14:54

¡Ya están aquí las fiestas de Móstoles!

La localidad madrileña acoge música en directo de artistas de vértigo, entre los que se encuentran los conciertos de Bombai, De Pop y los DJs de Europa FM. No te puedes perder la gran fiesta que te tenemos preparada con Roger Freedom y Aruve.

El acceso a los espectáculos musicales es libre y gratuito, y después de la inauguración este 11 de septiembre con la Orquesta Panorama el nivel solo va a mejor.

Disfruta del concierto Europa FM en Móstoles (Madrid) con Bombai y DePol
Disfruta del concierto Europa FM en Móstoles (Madrid) con Bombai y DePol | Europa FM

Estos son todos los conciertos a los que puedes asistir en Móstoles por sus fiestas del 12 al 15 de septiembre:

Viernes, 12 de septiembre

  • 22:00h: Shaila Dúrcal (Escenario Pradillo)
  • 22:00h: Orquesta Venecia (Escenario Carpas Liana)
  • 22:00h-03:30h: Fiesta Europa FM con Bombai, Depol, DJ Roger Freedom y DJ Aruve (Escenario Liana Fuentes)

Sábado, 13 de septiembre

  • 21:00h: Festival Indie: Iván Ferreiro, La Habitación Roja, Monodosis y DJ Pepe Difenders (Escenario Liana Fuentes)
  • 21:30h: Estrella Morente (Escenario Pradillo)
  • 22:00h: Orquesta El Legado (Escenario Carpas Liana)

Domingo, 14 de septiembre

  • 12:00: Family Disco (Escenario Pradillo)
  • 13:30: La hora del vermú con agua y sal (Escenario Pradillo)
  • La hora del vermú con Agua y Sal (Escenario Pradillo)
  • 21:00h: Orquesta Nuova Vendetta (Escenario Carpas Liana)
  • 21:00h: La Noche de la Movida con Los Secretos, Semilla Negra y DJ Julián The Angel (Escenario Liana Fuentes)
  • 21:30h: David Bustamante (Escenario Pradillo)

Lunes, 15 de septiembre

  • 21:00h: Siempre Así (Escenario Pradillo)
  • 21:00h: Orquesta Estrella Central (Escenario Carpas Liana)
  • 22:00h: Beret (Escenario Liana Fuentes)