Disfruta del concierto Europa FM en Móstoles (Madrid) con Bombai y DePol
Europa FM se apunta a las fiestas de Móstoles con un concierto que no querrás perderte. El viernes 12 tienes una cita con Bombai y DePol en la Plaza de las Fuentes de Finca Liana. El evento, de acceso libre y gratuito, empieza a las 22:00 horas como el plan perfecto para arrancar el segundo fin de semana de fiestas.
Septiembre ha empezado cargado de planes musicales y la primera cita es el viernes 12 de septiembre en Móstoles (Madrid).
Europa FM se apunta a las Fiestas Patronales de Septiembre con un plan al que no podrás resistirte.
Bombai, DePol, DJ Roger Freedom y DJ Aruve se unen a la Fiesta Europa FM en el Escenario Liana Carpas, ubicado en la Plaza de las Fuentes de Finca Liana.
El evento, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo, arranca a las 22:00 horas y se prolongará hasta las 03:30 horas. ¡Un planazo para empezar el segundo fin de semana de fiestas por todo lo alto!
Apúntate a la Fiesta Europa FM en Móstoles
Repasa los datos de la cita musical y disfruta de una noche inolvidable.
- Día: viernes 12, de septiembre
- Hora: a partir de las 22:00 horas
- Dónde: Escenario Liana Carpas en la Plaza de las Fuentes de Finca Liana
- Artistas: Bombai, DePol, DJ Roger Freedom y DJ Aruve