Disfruta del concierto Europa FM en Móstoles (Madrid) con Bombai y DePol

Disfruta del concierto Europa FM en Móstoles con Bombai y DePol

Septiembre ha empezado cargado de planes musicales y la primera cita es el viernes 12 de septiembre en Móstoles (Madrid).

Europa FM se apunta a las Fiestas Patronales de Septiembre con un plan al que no podrás resistirte.

Bombai, DePol, DJ Roger Freedom y DJ Aruve se unen a la Fiesta Europa FM en el Escenario Liana Carpas, ubicado en la Plaza de las Fuentes de Finca Liana.

El evento, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo, arranca a las 22:00 horas y se prolongará hasta las 03:30 horas. ¡Un planazo para empezar el segundo fin de semana de fiestas por todo lo alto!

Apúntate a la Fiesta Europa FM en Móstoles

Repasa los datos de la cita musical y disfruta de una noche inolvidable.