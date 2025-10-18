Una foto confirma la relación de Lola Índigo e IlloJuan: ¿qué se sabe de su romance?

Muchos meses lleva rumoreándose que la cantante Lola Índigo y el creador de contenido IlloJuan mantienen una relación sentimental, algo que este sábado 18 de octubre ha confirmado el periodista Javier de Hoyos.

Un seguidor le ha enviado una fotografía donde los dos famosos aparecen besándose en un restaurante. "He hablado con el entorno de ellos y me dicen que llevan liándose un tiempo, que no tienen una relación cerrada como tal, que no se consideran pareja. Pero, evidentemente, tienen muchísima química, se lo pasan muy bien y se llevan liando bastante tiempo", ha asegurado el profesional.

Y ha añadido: "Que se pongan a besarse en mitad de un restaurante, delante de todos los comensales, quiere decir que ya no les importa que les pillen, porque saben perfectamente que les pueden pillar".

Antecedentes

En los últimos meses, Lola Índigo se ha dejado ver muy a menudo con IlloJuan. El malagueño la ha invitado a sus directos de Twitch y se subió al escenario de los conciertos de la de Granada durante la canción Moja1ta. Además, juntos habrían estado en fiestas en Ibiza y en el famoso cumpleaños de Lamine Yamal.

A principios de agosto, fueron pillados juntos en Málaga en varios lugares distintos. El primero de ellos fue el concierto de Sebastián Yatra en Fuengirola, en el que Lola Índigo e IlloJuan estuvieron entre el público. El propio colombiano les dedicó unas palabras desde el escenario, confirmando la presencia de sus amigos entre los espectadores.

Pocas horas después de vivir juntos el show de Yatra, la cantante y el streamer fueron pillados juntos en el aeropuerto de Málaga. La pareja, aparentemente a solas, parecía que se iban unos días de vacaciones, y las cámaras de los presentes lo captaron.