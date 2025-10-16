Cómo comprar las entradas de la nueva gira de Bad Gyal en 2026: precios, fechas y ciudades

Bad Gyal ha anunciado una nueva gira por grandes recintos de toda España a lo largo de 2026, y te puedes hacer con las entradas el 16 y 17 de octubre a través de la preventa y la venta general.

¡Bad Gyal está de vuelta!

La artista ha anunciado una gira por España en 2026, con ciertos en arenas en distintas ciudades de nuestro país.

Con un nuevo álbum que saldrá a la venta el año que viene, la intérprete de Fiebre se recorrerá seis ciudades en unos meses, tal y como ha anunciado. La cantante podría ampliar su gira, pero de momento te contamos todo sobre las fechas anunciadas:

Conciertos de Bad Gyal en 2026

20/03 – Palau Sant Jordi, Barcelona

11/04 – Movistar Arena, Madrid

24/04 – Roig Arena, Valencia

09/05 – Cruzcampo Sur Stadium La Cartuja, Sevilla

16/05 – Arena Miribilla, Bilbao

23/05 – Coliseum, A Coruña

Cómo comprar las entradas

Para poder ver a Bad Gyal en cualquiera de sus conciertos en España tienes dos oportunidades para comprar las entradas:

La preventa se activa este jueves 16 de octubre a las 12:00 horas. A ella pueden acceder los registrados en su página web, en la que hay que rellenar un formulario.

La venta general de entradas se abre el viernes 17 de octubre a las 12:00 horas, y será desde la página de la artista —akabadgyal.com— desde donde se podrán adquirir, además de desde la web del Movistar Arena.

Precios de las entradas para ver a Bad Gyal

Los precios de las entradas depende de la ciudad y del tipo, pero ronda de los 55 euros en algunos sectores de la pista hasta los 101 euros en front stage. A estos precios hay que sumarles los gastos de gestión.