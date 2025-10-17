Entradas conciertos La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: dónde comprarlas, precios y fechas de la gira

La Oreja de Van Gogh confirma la vuelta con Amaia Montero con un comunicado | Web La oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh hace efectivo su regreso con Amaia Montero y sin Pablo Benegas al anunciar su anticipada gira de conciertos en 2026, que recorrerá numerosas ciudades españolas entre mayo y noviembre.

"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", dice la banda en sus redes sociales para anunciar la gira Tantas Cosas Que Contar Tour 2026.

Dónde comprar entradas y precios

Las entradas para ver a La Oreja de Van Gogh en concierto en 2026 estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 en la página web oficial del grupo. De momento, no hay información oficial sobre preventas.

Los precios oscilarán entre los 45 € y los 72 € más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 € y los 290 € más gastos.

Todas las fechas

La Oreja de Van Gogh asegura que estas son las "primeras fechas confirmadas" de su gira en 2026, por lo que la banda podría ampliar el cartel con nuevos conciertos. Ahora mismo hay 16 fechas programadas, incluyendo un doblete en el Movistar Arena de Madrid. Aún se desconoce si LODVG pasará por Latinoamérica, donde numerosos fans esperan el anuncio de su paso por el continente.

9 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!

- Bizkaia Arena BEC! 28 y 29 mayo - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena 6 junio - Albacete - Estadio José Copete

- Estadio José Copete 13 junio - Murcia - Plaza de Toros

- Plaza de Toros 26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium

- Live Sur Stadium 27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

- Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja 10 julio - Gijón - Gijón Life

- Gijón Life 31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena

- Illumbe Donostia Arena 21 agosto - Santander - La Virgen del Mar

- La Virgen del Mar 27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena

- Pingüinos Arena 4 septiembre - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena 11 septiembre - A Coruña - Coliseum

- Coliseum 9 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

- Pabellón Príncipe Felipe 6 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi 20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena

El regreso de Amaia Montero, sin Pablo Benegas

"Soñando con volver a reencontrarse con su público, la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas", dice la página web de La Oreja de Van Gogh sobre el regreso de Amaia Montero.

En palabras de la propia banda, Pablo Benegas no formará parte de esta etapa, aunque sigue perteneciendo a LODVG: "Nuestro querido Pablo sigue formando parte del grupo, aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de 30 años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", dice su comunicado.

Así, Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde serán quienes se suban a los escenarios de varias ciudades españolas durante 2026 para reencontrarse con el público de La Oreja de Van Gogh.