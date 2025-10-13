Amaral tiene ya fecha para su Local de Ensayo Europa FM

El Local de Ensayo Europa FM reabre sus puertas con Amaral.

Felices de que Eva haya superado el problema de salud que obligó al dúo a cancelar todos sus compromisos musicales a finales de septiembre (incluida la cita con los oyentes de Europa FM), ya podemos anunciar la nueva fecha para disfrutar desde primera línea de un ensayo de Amaral. Será el viernes 24 de octubre y muy pronto activaremos el concurso para conseguir invitaciones.

"Estoy de vuelta y recuperada totalmente, y disfrutando muchísimo, estas tres semanas se me han hecho larguísimas", confesaba la cantante en el concierto del pasado sábado 11 de octubre en Toledo mostrando sus ganas de volver a encontrarse con su público.

En el Local de Ensayo Europa FM ese encuentro será muy especial. Eva Amaral y Juan Aguirre ensayarán ante un reducido y exclusivo grupo de oyentes de Europa FM que tendrán la oportunidad de descubrir de primera mano cómo preparan los setlists de sus conciertos, cómo hacen para desechar canciones después de más de 25 años de himnos, qué temas se han cansado de tocar (si es que hay alguna) y cómo ensayan en la distancia.

También será la oportunidad de escucharlos tocar en directo y puede que también improvisar. Porque aquí puede pasar de todo, desde que Antonio Orozco entone la nana que le cantaba a su hija Antonella para que comiese a que Mikel Izal destroce todas sus canciones o Dani Fernández se atreva a cantar en acústico Supersubmarina. ¿Qué nos deparará el paso de Amaral?

La complicidad y el buen rollo están asegurados, así que estate atento para hacerte con una invitación doble y venirte con quien tú quieras (siempre que sea mayor de edad) a nuestra exclusiva sala situada en el corazón de Madrid. ¡La experiencia merecerá la pena!