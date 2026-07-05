Conciertos de Río Babel hoy domingo: horario y escenario de cada artista
El Festival Río Babel celebra su última jornada este domingo 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid, donde actúan artistas como Katy Perry o La Casa Azul.
Dónde aparcar para ver el Festival Río Babel en Rivas Vaciamadrid
El Festival Río Babel pone fin a su edición de 2026 con la tercera jornada, durante la que actuarán artistas como Katy Perry, Bomba Estéreo o La Casa Azul este domingo 5 de julio. El evento tiene lugar en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid y aún pueden comprarse entradas.
Este domingo, las puertas se abren a las 18:00. Además, a partir de las 00:15 no se permitirá el acceso al recinto. A continuación, desde Europa FM presentamos la programación de hoy para que no te pierdas a tus artistas favoritos:
Escenario Johnnie Walker
- 20:00 - 21:00 — Yami Safdie
- 22:25 - 23:55 — Katy Perry
Escenario Vivo
- 19:10 - 20:00 — Tú peleas como una vaca
- 21:05 - 22:20 — Bomba Estéreo
- 00:00 - 01:15 — La Casa Azul
Escenario Ambar
- 18:20 - 19:10 — Orestes Gómez
- 20:30 - 21:30 — Yadam
Babel Comedy
- 19:15 - 20:25 — Xavi Daura, Patricia Espejo y Facu Díaz (presenta Raquel Hervás)