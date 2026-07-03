Horarios Río Babel 2026: conciertos por día y cartel completo de artistas

Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos | Shaun Clark / ISI Photos vía Getty Images

El verano es tiempo de disfrute y diversión y pocos lugares se prestan mejor para la ocasión que los clásicos festivales de música. En el caso de Madrid, el festival Río Babel ya se ha convertido en un clásico a la hora de presentar un cartel de altura.

En su edición de 2026, actuarán en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid durante los días 3, 4 y 5 de julio artistas como Katy Perry, Amaia, La M.O.D.A. o Chambao, brindando una gran diversidad de géneros para todos los gustos.

Viernes 3 de julio

Escenario Johnnie Walker

18:20 - 19:20 - Banda Los Chinos

- Banda Los Chinos 20:25 - 21:35 - Chambao 25 Aniversario

- Chambao 25 Aniversario 23:00 - 24:30 - La M.O.D.A.

- La M.O.D.A. 01:50 - 03:00 - Ultraligera

Escenario Vivo

19:20 - 20:55 - Iseo & Dodosound

- Iseo & Dodosound 22:20 - 23:10 - Amaia

- Amaia 00:00 - 01:00 - La Pegatina

Escenario Ambar

19:55 - 20:55 - Machaka

- Machaka 22:20 - 23:10 - Juventude

- Juventude 00:00 - 01:00 - Louta

Sábado 4 de julio

Escenario Johnnie Walker

18:15 - 19:15 - Oslo Ovnies

- Oslo Ovnies 20:25 - 21:55 - Molotov

- Molotov 23:15 - 00:45 - The Offspring

- The Offspring 02:05 - 03:00 - Son Rompe Pera

Escenario Vivo

19:20 - 20:20 - Irepelusa

- Irepelusa 22:00 - 23:10 - Chiquita Movida

- Chiquita Movida 00:50 - 02:05 - Caramelos de Cianuro

Escenario Ambar

19:55 - 20:55 - Eskorzo

- Eskorzo 21:25 - 22:25 - Ilan Amores

- Ilan Amores 00:25 - 01:25 - Ala Sutton y las criaturas de la ansiedad

Domingo 5 de julio

Escenario Johnnie Walker

20:00 - 21:00 - Yami Safdie

- Yami Safdie 22:25 - 23:55 - Katy Perry

Escenario Vivo

19:10 - 20:00 - Tú peleas como una vaca

- Tú peleas como una vaca 21:05 - 22:20 - Bomba EstéreoChiquita Movida

- Bomba EstéreoChiquita Movida 00:00 - 01:15 - La Casa Azul

Escenario Ambar