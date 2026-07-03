Horarios Río Babel 2026: conciertos por día y cartel completo de artistas
El festival Río Babel se ha convertido en uno de los más destacados del verano madrileño, reuniendo a algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales, como Amaia o Katy Perry, entre los días 3 y 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid.
El verano es tiempo de disfrute y diversión y pocos lugares se prestan mejor para la ocasión que los clásicos festivales de música. En el caso de Madrid, el festival Río Babel ya se ha convertido en un clásico a la hora de presentar un cartel de altura.
En su edición de 2026, actuarán en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid durante los días 3, 4 y 5 de julio artistas como Katy Perry, Amaia, La M.O.D.A. o Chambao, brindando una gran diversidad de géneros para todos los gustos.
Viernes 3 de julio
Escenario Johnnie Walker
- 18:20 - 19:20 - Banda Los Chinos
- 20:25 - 21:35 - Chambao 25 Aniversario
- 23:00 - 24:30 - La M.O.D.A.
- 01:50 - 03:00 - Ultraligera
Escenario Vivo
- 19:20 - 20:55 - Iseo & Dodosound
- 22:20 - 23:10 - Amaia
- 00:00 - 01:00 - La Pegatina
Escenario Ambar
- 19:55 - 20:55 - Machaka
- 22:20 - 23:10 - Juventude
- 00:00 - 01:00 - Louta
Sábado 4 de julio
Escenario Johnnie Walker
- 18:15 - 19:15 - Oslo Ovnies
- 20:25 - 21:55 - Molotov
- 23:15 - 00:45 - The Offspring
- 02:05 - 03:00 - Son Rompe Pera
Escenario Vivo
- 19:20 - 20:20 - Irepelusa
- 22:00 - 23:10 - Chiquita Movida
- 00:50 - 02:05 - Caramelos de Cianuro
Escenario Ambar
- 19:55 - 20:55 - Eskorzo
- 21:25 - 22:25 - Ilan Amores
- 00:25 - 01:25 - Ala Sutton y las criaturas de la ansiedad
Domingo 5 de julio
Escenario Johnnie Walker
- 20:00 - 21:00 - Yami Safdie
- 22:25 - 23:55 - Katy Perry
Escenario Vivo
- 19:10 - 20:00 - Tú peleas como una vaca
- 21:05 - 22:20 - Bomba EstéreoChiquita Movida
- 00:00 - 01:15 - La Casa Azul
Escenario Ambar
- 18:20 - 19:10 - Orestes Gómez
- 20:30 - 21:30 - Yadam