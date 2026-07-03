3, 4 y 5 de julio

Horarios Río Babel 2026: conciertos por día y cartel completo de artistas

El festival Río Babel se ha convertido en uno de los más destacados del verano madrileño, reuniendo a algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales, como Amaia o Katy Perry, entre los días 3 y 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid.

Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos
Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos | Shaun Clark / ISI Photos vía Getty Images

Europa FM

Madrid 03/07/2026 18:16

El verano es tiempo de disfrute y diversión y pocos lugares se prestan mejor para la ocasión que los clásicos festivales de música. En el caso de Madrid, el festival Río Babel ya se ha convertido en un clásico a la hora de presentar un cartel de altura.

En su edición de 2026, actuarán en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid durante los días 3, 4 y 5 de julio artistas como Katy Perry, Amaia, La M.O.D.A. o Chambao, brindando una gran diversidad de géneros para todos los gustos.

Viernes 3 de julio

Escenario Johnnie Walker

  • 18:20 - 19:20 - Banda Los Chinos
  • 20:25 - 21:35 - Chambao 25 Aniversario
  • 23:00 - 24:30 - La M.O.D.A.
  • 01:50 - 03:00 - Ultraligera

Escenario Vivo

  • 19:20 - 20:55 - Iseo & Dodosound
  • 22:20 - 23:10 - Amaia
  • 00:00 - 01:00 - La Pegatina

Escenario Ambar

  • 19:55 - 20:55 - Machaka
  • 22:20 - 23:10 - Juventude
  • 00:00 - 01:00 - Louta

Sábado 4 de julio

Escenario Johnnie Walker

  • 18:15 - 19:15 - Oslo Ovnies
  • 20:25 - 21:55 - Molotov
  • 23:15 - 00:45 - The Offspring
  • 02:05 - 03:00 - Son Rompe Pera

Escenario Vivo

  • 19:20 - 20:20 - Irepelusa
  • 22:00 - 23:10 - Chiquita Movida
  • 00:50 - 02:05 - Caramelos de Cianuro

Escenario Ambar

  • 19:55 - 20:55 - Eskorzo
  • 21:25 - 22:25 - Ilan Amores
  • 00:25 - 01:25 - Ala Sutton y las criaturas de la ansiedad

Domingo 5 de julio

Escenario Johnnie Walker

  • 20:00 - 21:00 - Yami Safdie
  • 22:25 - 23:55 - Katy Perry

Escenario Vivo

  • 19:10 - 20:00 - Tú peleas como una vaca
  • 21:05 - 22:20 - Bomba EstéreoChiquita Movida
  • 00:00 - 01:15 - La Casa Azul

Escenario Ambar

  • 18:20 - 19:10 - Orestes Gómez
  • 20:30 - 21:30 - Yadam