La contundente respuesta de Chanel a Barei sobre sus críticas a 'Slomo'

Eurovisión une... Y a veces parece que también separa. Eso se deduce de las recientes declaraciones de Chanel, ganadora del primer Benidorm Fest y, como tal, representante de Eurovisión en 2022, sobre Barei, quien acudió al mismo certamen ocho años antes, en 2016.

La intérprete que todos recordamos del inolvidable Slomo que conquistó a tantos ha asistido al podcast dirigido por Xuso Jones y Briten (Ana Brito), Poco se habla!

En un capítulo especial de Navidad, la artista ha asistido para presentar su primer disco ¡Agua!, que verá la luz el próximo 12 de enero. Durante la charla, los protagonistas han comenzado a hablar del festival eurovisivo, que sirvió a Terrero para lograr la tercera posición de España en su edición (2022) y que también comparte con Xuso, que intentó representar al país en 2016 en Objetivo Eurovisión, el formato anterior al Benidorm Fest, pero quedó segundo.

"Fue el año que fue Barei", concreta el cómico, sobre la cantante que llevó su Say Yay! al escenario europeo. "A Barei no le gusto", interviene la artista de Clavaíto. "¿A Barei no le gustó Eurovisión? ", repregunta atónito Jones. "No, no le gusto yo", detalla Terrero. Los presentadores del podcast preguntan sorprendidos por qué, a lo que Chanel termina de explicar: "He visto entrevistas de Barei, no le gusto, pero le envío un besito", ha respondido contundente la exparticipante de Eurovisión.

El participante de multitud de programas televisivos como La voz, Tu cara me suena o MasterChef Celebrity ha argumentado acto seguido: "¡Pero a quién no le va a gustar Chanel en Eurovisión! Tienes que ser un poco ciego y sordo".

En abril de 2022, a un mes de la celebración del festival de música, Barei acudió de invitada al podcast de Malbert, La Red Room, en el que este le preguntó a la cantante sobre la apuesta de Slomo y Chanel, tras todo el ruido generado con la polémica victoria de esta en el Benidorm Fest, empañada por el hate que hubo hacia ella en redes sociales.

La exparticipante de Eurovisión fue sincera: "No era mi favorita la verdad, no lo voy a negar, a mí me gustaba la de Rigoberta. La de Slomo como letra no es algo que a mí me guste, ni me inspire nada", se sinceró la cantante, que a continuación aclaró objetivamente la valía de la apuesta de Terrero ya admiró actuación: "Pero entiendo que es muy pegadiza, que es muy bailable y que ella lo hace muy bien. Cantar y bailar así a la vez... Hay que valer para hacerlo", finalizaba.

👉 El beso de Chanel y Blanca Paloma que desata la locura entre los fans de Eurovisión

👉 Chanel anuncia la fecha de '¡Agua!', su primer álbum de estudio: portada, canciones y colaboraciones