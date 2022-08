El costumbrismo español de sol y playa, protagonista del videoclip 'Despechá' de Rosalía

España pedía a gritos Despechá y ahora España es protagonista de su videoclip.

Después de semanas insistiendo en su estreno oficial tras haberla escuchado en directo en el Motomami Tour, el pasado 28 de julio Rosalía hacía realidad los deseos de sus seguidores.

Despechá entró en las plataformas rompiendo todos los récords. Fue la canción en solitario más escuchada en un solo día de una artista hispana en Spotify. Acumuló 4,4 millones de streams frente a los 4,1 que tenía Telepatía de Kali Uchis. En una palabra: descomunal.

Una prueba de que Rosalía había construido un fenómeno musical antes del lanzamiento oficial. Despechá -que en un principio iba a ser una colaboración con Omega- ya era la canción del verano cuando solo había 35 segundos disponibles del tema en TikTok.

Las vacaciones de sol, playa, sombrilla y neverita

Ahora, con el videoclip oficial sobre la mesa, descubrimos que Rosalía ha elegido el costumbrismo más patrio como protagonista y eje central de la narrativa del clip.

No faltan las señoras en sus sillas, las barrigas al aire, los niños chapoteando, las pistolas de agua, el pelo mojado, los bikinis ajustados, los pareos... El veraneo de neverita y sombrilla se glamouriza gracias a la artista más global de nuestro país.

Rosalía se divierte dejando al descubierto a la niña que se esconde tras la estrella. Un homenaje a su infancia en la Costa Brava y en definitiva a la de cualquier español de clase media. A quién no le va a gustar un bocadillo de tortilla en la orilla del mar. A quién no le va a gustar.

En uno de los planos vemos a Rosalía tumbada sobre una torre de bolsas de hielo. ¿Será ella la culpable del supuesto desabastecimiento del que hablan los medios de comunicación?

Rodado hace unos días en Mallorca

48 horas antes de la culminación del periplo por España con su gira, la cantante era fotografiada en la Playa de Portixol rodando algunas de las escenas del videoclip. No faltaron los cámaras, los figurantes y algunos de los motopapis, los bailarines que la acompañan en el Motomami Tour.

Fue el pasado 1 de agosto cuando la artista se subía al escenario en Palma para ofrecer un concierto que no quisieron perderse ni la Infanta Sofía ni la Princesa Leonor. Además, Rosalía se vio obligada a cambiar el repertorio, eliminar algunas canciones y acortar el show por motivos de salud. "¿Mallorca, qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. No os mentiré, estoy enferma, he estado con fiebre pero no quería cancelarlo", dijo en catalán.

Letra de Despechá de Rosalía

Baby

No me llames

Que yo estoy ocupá’

Olvidando tus males

Ya decidí

Que esta noche se sale

Con todas mis Motomamis

Con todas mis yales

Y ando despechá’ woah, alocá

Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá

Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Y ando despechá’ woah, alocá

Que Dios me libre de volver a tu lao’

Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Voy con la falda, aros y cadena

Piña colada, no tengo pena

Voy con la Fefa, ella es la jefa

Ella lo baila, ella me enseña

Hoy no trabaja, esta morena

Fuck la fama, fuck la faena

La noche esta larga

La noche está buena

Mambo violento

Y fin del problema

Mira que fácil te lo voy a decir

A B C, 1 2 3

Mira que fácil te lo voy a decir

Que esta Motomami ya no está pa ti

Mira que fácil te lo voy a decir

A B C, 1 2 3

Mira que fácil te lo voy a decir

Que esta Motomami ya no está pa ti

Y ando despechá’ woah, alocá

Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá

Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Y ando despechá’ woah, alocá

Que Dios me libre de volver a tu lao’

Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Voy a 180 porque soy una racineta

Te distraes y yo te adelanto por la derecha

Voy a 180 porque soy una racineta

Te distraes y yo te adelanto por la derecha