Sin duda, Despechá de Rosalía ha sido el fenómeno del año. El tema se convertía en la canción del verano cuando solo había sido presentada en directo en la gira Motomami y con tan sólo unos segundos de audio en TikTok.

Tras presentar la versión de estudio, a principios de agosto se pudo ver a la artista y a su equipo grabando el videoclip de este merengue latino en la playa del Portixol en Mallorca.

Pero lejos de recrear un ambiente inspirado al otro lado del charco como el estilo de la canción, la artista ha rendido homenaje al verano patrio más costumbrista: familias enteras en la playa montando mesas y sombrillas para el aperitivo y con las abuelas abanicándose en sus sillas de playa y los niños correteando con pistolas de agua. ¿Existe un verano mejor? ¡Repasamos todas las referencias 'typical spanish' del videoclip de Despechá.

Las bolsas de hielo

El costumbrismo español de sol y playa, protagonista del videoclip 'Despechá' de Rosalía // Youtube

El vídeo empieza con Rosalía en la playa tumbada sobre unas bolsas de hielo, con su característica tipografía de los años 80. ¿Hay algo más español que comprar bolsas de hielo para meterlas en la nevera de playa y que se mantenga todo fresquito?

El aperitivo

El aperitivo no puede faltar en el vídeo de 'Despechá' // Sony Music

No hay nada que haga "más verano" que el típico aperitivo, y si está servido en una mesa en la playa todavía mejor. Patatas chip, olivas, mejillones, jamón serrano, un fuet —guiño a la gastronomía catalana y a sus veranos en la Costa Brava— rebanadas de pan, tortilla de patatas o un tinto de verano... ¡No falta de nada!

Los juegos de mesa

Un juego de cartas para pasar el verano // Sony Music

¿Y con qué podemos acompañar el aperitivo y aprovechar las horas de descanso? Con un juego de mesa en familia. En el videoclip de Despechá aparecen dos de lo más típicos de nuestro país como son el parchís o la baraja española.

Radio cassette 'combi'

El radio cassette no podía faltar en el videoclip de 'Despechá' // Sony Music

No hay verano sin música y aunque ahora los teléfonos móviles hacen esta función, no hay nada que sustituya un buen radio cassette, y si es "combi" (con reproductor de CD incorporado) mucho mejor. ¿Quién no ha tenido uno?

Las abuelas y sus abanicos

Rosalía con las abuelas con abanico // Sony Music

Si hay una imagen que caracterice el verano de una familia española, esa es una abuela abanicándose. Una de las grandes protagonistas del videoclip de Despechá son estas señoras sentadas en sus sillas de playa en bañador dándose aire.

Las pistolas de agua

Rosalía y una niña en el vídeo de 'Despechá' // Sony Music

Y como no hay abuelas sin nietos, en el vídeo no faltan varios niños correteando por la orilla y entre las toallas persiguiéndose con pistolas de agua: el arma de una verdadera Motomami.

Las trencitas en el pelo

La trencita de pelo más noventera // Sony Music

Durante los 90, coincidiendo con la infancia de Rosalía, se puso muy de moda en todas las zonas de costa puestecitos en los que hacían trencitas en el pelo, algunas de ellas con hilos de colores. La debilidad de cualquier 90's kid.

Despechá entró en las plataformas rompiendo todos los récords. Fue la canción en solitario más escuchada en un solo día de una artista hispana en Spotify. Acumuló 4,4 millones de streams frente a los 4,1 que tenía Telepatía de Kali Uchis.