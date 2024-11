¿Cuál es el artista español con más premios Latin Grammy?

Los premios Latin Grammy sirven para conmemorar a la música en su máximo nivel. Su próxima edición tendrá lugar en Miami este 14 de noviembre.

Karol G, Luis Fonsi, Rosalía o Shakira son algunos de los grandes nombres que se han llevado varios galardones. Sin embargo, hay uno que se lleva la palma: Alejandro Sanz. A día de hoy, el intérprete de Corazón Partío cuenta con 22 galardones y 47 nominaciones en estos premios. Toda una marca que evidencia el éxito de su carrera y posicionándolo como el artista español con más respaldo por parte de la Academia Latina de la Grabación.

Los comienzos de Alejandro Sanz, el más galardonado

Aunque nació en Madrid, es innegable que ese acento andaluz no venga de familia. Sus padres son gaditanos y precisamente, esa sonoridad y su herencia flamenca vienen de aquellos veranos en Alcalá de los Gazules (de donde es su madre María Pizarro). Su amor por la música le vino de su padre.

Su amor por la guitarra era más que evidente, empezandoa componer desde los once años. Ya cuando fue un adolescente, tomó clases de guitarra y empezó sus primeros trabajos en estudios de grabación. Aunque el primer paso en el terreno musical sería con el nombre artístico de Alejandro Magno, con el que lanzaría Los chulos son pa cuidarlos con 20 años.

El éxito llegaría con Viviendo deprisa, siendo el álbum más vendido en 1991, llegando a obtener incluso 7 discos de platino, según Lecturas. Ya se posicionaría dentro del panorama musical con sus dos siguientes discos: Si tú me miras y Más. En este último, además de vender más de 5 millones de copias, llegaría Corazón Partío, uno de sus mayores hits. Con este tema se llevó un Premio Ondas de la Música a la Mejor Canción en 1998.

La década de oro para Alejandro Sanz

Los años 2000 ya pronosticaban un buen augurio para el artista. El alma del aire, su sexto álbum de estudio, le llevaría a arrasar en la segunda edición de los premios Latin Grammy, llevándose el premio las categorías de Canción del año, Álbum del año, grabación del año, y Mejor álbum pop por un artista masculino.

Su éxito en los Latin Grammy no fue cuestión de suerte. Con su siguiente disco lanzado titulado MTV Unplugged le llevaría alzarse con tres premios: mejor canción con Y solo se me ocurre amarte, Mejor álbum del año y Mejor grabación por el mismo tema. Dos años más tarde volvería a repetir este éxito con No es lo mismo, llevándose cuatro premios en 2004.

Uno de los Latin Grammy más especiales de su vida vendría con Tú no tienes alma, siendo en 2005 la Mejor canción y Grabación del año.

Tal y como recoge El Mundo, tras la gala, el artista se emocionó al recordar a su padre, quien falleció en aquel año: "Estos premios han sido muy especiales porque no los esperaba, pero a la vez quería dedicarlos a mi padre. Él era músico, el primero que me regaló una guitarra. Todavía me duele mucho".

Otros de sus premios más especiales vendría de la mano de Shakira. La Tortura consiguió alzarse con el Latin Grammy a la mejor Grabación del año.

En aquel año, competía por esa misma categoría contra Julieta Venegas y su mítico Me Voy. Finalmente, La Tortura se llevó el premio. Todo un himno con el que la colombiana y el madrileño con el que conquistaron a los asistentes del Madison Square Garden de Nueva York con su directo.

A partir de ahí, Alejandro Sanz fue consolidando su nombre entre nominaciones y premios de forma casi ininterrumpida gracias a sus trabajos como Paraíso Express (ganador del Latin Grammy como Mejor álbum pop vocal por un artista masculino en 2010), No me compares (con dos nominaciones en su edición a canción y grabación del año, La Música No Se Toca y Sirope que consiguieron el premio Mejor álbum vocal contemporáneo en 2012 y 2013, respectivamente.

De su homenaje a Persona del año a su lapsus en 2023

En el año 2017, aunque técnicamente no se llevó ningún premio, sí se llevó el Homenaje a Persona del año.

Todo ello, gracias a kas actuaciones de artista como Juanes, Natalia Lafourcade, Jessey y Joy, Juan Luis Guerra, Mon Laferte, Rosalía, David Bisbal o Niña Pastori. Aunque en esa gala, no faltó un Alejandro Sanz deleitándonos con su Corazón Partío.

A partir de ahí, los premios tampoco han cesado con sus temas Lo Que Fui es Lo Que Soy, Mi Persona Favorita o Contigo.

No obstante, las galas de premios están llenas de anécdotas. En el caso del artista de Amiga Mía, tuvo un lapsus en mitad de su discurso en la gala del año 2023. ¿El motivo? Podría deberse a su situación personal debido a las informaciones que apuntaban a sus problemas con la justicia española, con las que supuestamente arrastraría una deuda millonaria por sus propiedades en Miami.

Aunque más allá de las anécdotas, lo que está claro es que Alejandro Sanz ha dejado huella en el panorama musical latino.