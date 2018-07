¿Cuál es para ti la peor letra de canción?

¿Cuántas veces has bailado y cantado al ritmo de una canción que de entrada es un exitazo, pero, si te paras a leer la letra resulta ser un sin sentido? Haz la prueba, escucha en tu casa el ‘temazo’ con el que te dejaste la voz ayer por la noche, y nos cuentas...



No todo es lo que parece, una buena base instrumental hace de una mala letra un hit que acaba sonando en todo el mundo, pero el que sea un hit no quiere decir que cada parte que compone una canción sea buena por igual. A la historia han pasado canciones como Obla di obla da de The Beatles, y ha sido tan bailada como criticada. Hoy en día sigue sucediendo lo mismo y se ha comprobado, en una encuesta realizada en el festival Global Gathering han elegido las 10 peores letras de canciones.



En el número 1, con un 22% de votos, está My Humps de The Black Eyed Peas. Single que repite una y otra vez, y otra y otra y otra: ‘My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps’.



Entre las desafortunadas también está, con un 8% de votos, Nicki Minaj por Starships: ‘Jump in my hoopie hoopie hopo I own that’. Taio Cruz tampoco se ha salvado, ha ‘ganado’ un 5% de votos con Troublemaker: ‘Your ass from the side looks just like a coke bottle’. Tinie Tempha, Pass Out: ‘I’ve been to Southampton but I’ve never been to Scunthorpe’ es otra de las incluídas.



En Europa FM hemos elaborado nuestro propio ranking de las 10 peores letras de canciones.



1. Rebecca Black, Friday: ‘Friday’ ‘I’ts Friday, Friday, Gotta get down on Friday (...) Partyin’, partyin’ (Yeah), partyin’, partyin’, (Yeah). Fun, fun, fun, fun’.







2. Andre Ola, Erase you: 'I’m so hot I cold melt the freezer and if I even see your girlfriend I could even freeze her. I’m so magic you can call me wizard. Hey it’s better than Oz, better than Madonna when I strike her pose’.







3. James Blunt, You're beautiful: ‘You’re beautiful, You’re beautiful. You’re beautiful. It’s true’.







4. Selena Gomez, Love You Like A Love Song: ‘ I, I love you like a liove song baby. I, I love you like a love song baby. I, I love you like a love song baby. And I keep hittin’ repeat-peat-peat-peat-peat’.





5. Mohombi, Maraca: 'When ya body goes like a Maracacacacaaa, Maraca-ca-ca (Shake). Maraca-ca-ca (Shake). Maraca-ca-ca (Shake). Maraca-ca-ca (Shake)’.







6. Pitbull Rain Over Me: ‘Teach me or better yet, Freak me baby, yes,yes. I’m freaky,I’mma make sure that ypur peach feels peachy baby’.







7. Shakira, Loca. ‘Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca’.







8. Jennifer López, Papi: 'Llégale, llégale. Suéltate el pelo. Levántate, cai, asegúralo. Ve por todas. Si es lo máximo, asota baldosa, baila para tu papi’.







9. The Back Eyed Peas, My hump. ‘My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps’







10. M.I.A en ‘Give Me All Your Luvin’ ‘Sw-sw-swag shh no one gives you this, supersonic, bionic, uranium hit. So I beak ‘em off tricks, lets pray that it sticks. I’ma say this once, yeah I don’t give a shit’.