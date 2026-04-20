¿Cuál ha sido el confesionario más divertido de Rosalía en España? Vota en nuestra encuesta
El LUX TOUR inició una dinámica en sus primeros conciertos en la que los fans confesaban una experiencia amorosa negativa a Rosalía antes de cantar La Perla. Sin embargo, a su paso por España, la cantante decidió dar una vuelta a este momento, invitando a famosos para compartir sus secretos.
Mejores momentos de Rosalía en Barcelona: de Yolanda Ramos a la sorpresa de 'Malamente'
Mejores momentos de Rosalía en Madrid: del confesionario con Aitana al abrazo de Darío
Lamentablemente, el paso del LUX TOUR por España ha llegado a su fin, pero si algo nos ha dejado son momentos únicos para el recuerdo.
Si el nuevo disco de Rosalía se ha convertido en un punto de inflexión para muchos dentro del mundo de la música, sus conciertos están siendo todo un espectáculo para los sentidos.
La escenografía, los decorados, la interacción con el público y las apariciones sorpresa de famosos han hecho de sus shows una montaña rusa de emociones.
Y es que, si un momento ha resaltado para muchos, ya sean fans o no de Rosalía, han sido los confesionarios que la cantante realizaba antes de cantar La Perla.
En ellos, pudimos ver a famosos como Bad Gyal, Aitana o Yolanda Ramos confesando una experiencia negativa con una de sus exparejas o interés amoroso, generando momentos divertidos y en los que pudimos conocerlos un poco mejor.
Por eso, desde Europa FM nos hemos hecho una pregunta: ¿Cuál ha sido el confesionario más divertido de Rosalía en España?
Vota por el confesionario más divertido del 'LUX TOUR'
- 1
Yolanda Ramos
Para su primer concierto en Barcelona, Rosalía eligió a la actriz y cómica Yolanda Ramos, quien contó que quedó con un hombre que la quiso depilar cuando estaban en la intimidad. Y... ¡Ella aceptó! "Me comí todos mis pelos", contaba la cómica.
- 2
Metrika
Para su segundo concierto, la cantante Metrika fue la invitada para confesarse, contando una relación en la que se enteró de que la estaban engañando con otra e incluso estaba prometido con ella. "Pero lo quería tanto, que me follé a su prometida", comentó, despertando las risas del público.
- 3
Aitana
Aitana fue la elegida para el tercer concierto, siendo su anécdota sobre una relación que fue pública, la que tuvo con Yatra. "Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean'", contó Aitana.
- 4
Shannis
La última fecha en Madrid tuvo a Shannis de invitada, quien contó que tuvo un romance con su maquillador y este le llamaba por otros nombres mientras estaban teniendo relaciones. "Siempre es mejor irse con una mujer que con un hombre", expresó, lanzando una pullita a Rosalía sobre su supuesta relación con Loli Bahia.
- 5
Guitarricadelafuente
La segunda fecha en Barcelona el protagonista fue Guitarricadelafuente, el cual contó su primera relación con un hombre que no quiso nada con él debido a su nula experiencia en la cama. Años después, reapareció en su vida: "El tío me dijo: 'Veo que vas a hacer un concierto en Sevilla'. Le digo que sí, y me dice: 'A ver si puedes conseguirme una entrada. ¿Sabes lo que hice? Le envié el link de Ticketmaster".
- 6
Bad Gyal
La sorpresa de la tercera noche fue Bad Gyal, la cual contó que su amante le preguntó si no había pensado en ponerse pecho. "Yo le dije: 'Y tú, ¿no has pensado en que no se opina de cuerpos ajenos, cariño?'. Me quedé flipando", comentó.
- 7
Rojuu
La última noche fue Rojuu quien confesó una historia de desamor en la que él fue 'La Perla'. El cantante contó cómo dejó ir a una chica que era el amor de su vida y después se arrepintió de ello . "La manera de afrontarlo fue como lo hace un buen perla, con drogas y excesos", contó. Sin embargo, el cantante quiso pedir perdón públicamente, expresando que había cambiado.
- 8
Soyunapringada
El primer confesionario llegó de la mano de la creadora de contenido Soyunapringada, quien narró una relación con un hombre que la acosó para hacerse una prueba de fertilidad. "Se quitó la camiseta y me dijo: 'Chúpame los pezones que no siento nada'", empezó diciendo.