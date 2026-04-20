¿Cuál ha sido el confesionario más divertido de Rosalía en España? Vota en nuestra encuesta

Guitarricadelafiente cuenta su primera experiencia con un chico en el confesionario de Rosalía en Barcelona | X

Lamentablemente, el paso del LUX TOUR por España ha llegado a su fin, pero si algo nos ha dejado son momentos únicos para el recuerdo.

Si el nuevo disco de Rosalía se ha convertido en un punto de inflexión para muchos dentro del mundo de la música, sus conciertos están siendo todo un espectáculo para los sentidos.

La escenografía, los decorados, la interacción con el público y las apariciones sorpresa de famosos han hecho de sus shows una montaña rusa de emociones.

Y es que, si un momento ha resaltado para muchos, ya sean fans o no de Rosalía, han sido los confesionarios que la cantante realizaba antes de cantar La Perla.

En ellos, pudimos ver a famosos como Bad Gyal, Aitana o Yolanda Ramos confesando una experiencia negativa con una de sus exparejas o interés amoroso, generando momentos divertidos y en los que pudimos conocerlos un poco mejor.

Por eso, desde Europa FM nos hemos hecho una pregunta: ¿Cuál ha sido el confesionario más divertido de Rosalía en España?