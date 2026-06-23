¿Cuándo se anuncian los invitados a La Velada del Año 6?

La cuenta atrás para que dé comienzo La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos, comenzó cuando anunció los participantes en los combates el pasado 9 de marzo en el Teatro Victoria de Barcelona.

Una cita en la que el vasco enfrentamientos que entusiasmaron a sus seguidores como los que enfrentarán a populares creadores de contenido como Yo Soy Plex, IlloJuan, Roro o Marta Díaz, que pondrán a prueba el duro entrenamiento que han estado llevando a cabo desde sus invitaciones.

Sin embargo, tanto Ibai como el resto del equipo que organiza La Velada del Año 6 han desvelado ningún detalle acerca de los artistas que formarán parte del show, uno de los grandes alicientes a la cita organizada por el streamer.

¿Cuándo se anuncian los artistas invitados a La Velada del Año 6?

A pesar de que, como hemos indicado, la confidencialidad parece estar marcando la nota dominante durante la edición de 2026, podemos hacer una aproximación en cuanto a las fechas echando un vistazo a cuándo se anuncian los artistas invitados a La Velada del Año en años anteriores.

Para la La Velada del Año 5, Ibai decidió llevar a cabo una suerte de deshoje de una margarita, ya que los cantantes que formaron parte de los espectáculos se desvelaron de forma progresiva entre el lunes 9 de junio y el domingo 22 de junio, apenas con unos días de margen hasta que comenzase el evento.

En el caso de La Velada del Año 4, el popular creador de contenido apuró hasta el 21 de mayo de 2024, mientras que en La Velada del Año 3 lo hizo el 4 de mayo y, en el caso de La Velada del Año 2, fue con la que mayor margen contó al anunciar los invitados el 20 de febrero, siendo celebrada el 25 de junio.

Una dinámica en la que se observa como Ibai prefiere ir reduciendo el número de días que separan el anuncio de los artistas invitados con respecto a la celebración del evento, generando una mayor expectación entre sus fans.

¿Qué artistas han participado en La Velada del Año?

La gran cantidad de artistas participantes desde los inicios de La Velada del Año han hecho que sea un evento seguido no solo por los fans del streaming, sino por lo melómanos en general. Aquí hacemos un repaso de quiénes han mostrado sus grandes éxitos a lo largo de la historia del evento:

La Velada del Año

Blon

Rojuu

Piezas

La Velada del Año 2

Rels B

Nicki Nicole

Duki

Quevedo

Bizarrap

La Velada del Año 3

Estopa

María Becerra

Rosario Flores

Eladio Carrión

Feid

Quevedo

Ozuna

La Velada del Año 4

Will Smith

Anuel AA

Nicky Jam

Young Miko

David Bisbal

Bizarrap

Paulo Londra

Julieta Venegas

La Velada del Año 5