Ibai Llanos reflexiona sobre su 'Acho, PR es otra cosa' en el show de Bad Bunny: "Me quedó muy murciano"

Bad Bunny ya está arrasando con su gira Debí tirar más fotos en España. El puertorriqueño hizo de lo más especiales sus dos primeros shows en nuestro país desde el Estadi Olímpic de Barcelona, y en el segundo de ellos Ibai Llanos fue uno de los protagonistas.

Y es que el streamer fue el encargado de gritar el ya conocido '¡Acho, PR es otra cosa', grito que introduce la canción VOY A LLeVARTE PA PR. Lo hizo desde La Casita, uno de los lugares más especiales del show y donde se juntan los famosos que asisten al espectáculo.

Poco después de haber sido el que tuvo en honor de lanzar esta frase para todo el estadio, Ibai ha explicado para sus seguidores cómo surgió este momento, dejando claro que fue totalmente inesperado para él.

"Estaba yo en La casita, detrás del todo. Perfil bajo total, porque en primera fila todo el mundo estaba bailando y yo ahí no pintaba nada, y de repente aparece alguien del equipo de Bad Bunny", comienza a explicar el streamer.

"Es mucha responsabilidad y generalmente sale gente del público"

Ese trabajador fue a preguntarle si se atrevería a decir la mítica frase, pero en un principio Ibai no quería. "Es mucha responsabilidad y generalmente sale gente del público", argumentó el vasco. Pero el del equipo del artista, al preguntarle si se 'había cagado', Ibai sacó valentía.

El trabajador entonces le propuso a Ibai avisar a Bad Bunny de que él estaba en La Casita, y que fuera él quien decidiera si Ibai gritaba la famosa frase o no.

A los dos minutos, tal y como cuenta el streamer, el 'Conejito malo' pasó a buscarlo por La Casita, y cuando lo encontró le pidió que lo hiciera bien, confiando plenamente en él. "Yo en ese momento me sentía un jugador del Manchester City al que Guardiola le acaba del banquillo para salir a jugar y le dice que confía en él", compara Ibai, que le contestó que lo haría "con energía".

Tras hablar con el DJ de cómo y cuándo tenía que gritar, Ibai sacó todo el valor y cumplió con su palabra. "Soy de España, no tengo acento boricua, no soy de Puerto Rico, no tengo ese flow", reflexiona el streamer, pero justifica que sacó todos sus dotes de "presentación".

"Mucha gente me ha dicho que el 'acho' me ha quedado muy murciano", apunta el streamer, que se muestra orgulloso de toda la energía que puso en el grito. El vasco termina el vídeo dando la enhorabuena a Bad Bunny y a su equipo por el show: "El mejor concierto de mi vida".