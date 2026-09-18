Cuándo son los 12 conciertos de Shakira en Madrid: todas las fechas de su residencia europea

Shakira celebrará un total de 12 conciertos en Madrid entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, siendo estas las únicas fechas en Europa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Son cuatro fines de semana seguidos donde la colombiana reunirá a un máximo de 600.000 personas en total, pues el aforo del Estadio Shakira asciende a 50.000 —todavía quedan entradas a la venta para todas las fechas—.

El recinto está ubicado en el barrio madrileño de Villaverde, a 14 kilómetros del centro. El estadio forma parte de Macondo Park, un parque diseñado exclusivamente para la residencia de conciertos de Shakira y ubicado en el Iberdrola Music. En este espacio también se organizan festivales como el Mad Cool o el Iberdrola Music Festival, por lo que en realidad es un descampado que se reconstruye para cada evento. "Se ha creado un mundo nuevo que no existía y que nunca se ha visto", explica Pino Sagliocco, presidente de Live Nation​​ en España.

Todas las fechas de conciertos de Shakira en Madrid

Viernes, 18 de septiembre de 2026

Sábado, 19 de septiembre de 2026

Domingo, 20 de septiembre de 2026

Viernes, 25 de septiembre de 2026

Sábado, 26 de septiembre de 2026

Domingo, 27 de septiembre de 2026

Viernes, 2 de octubre de 2026

Sábado, 3 de octubre de 2026

Domingo, 4 de octubre de 2026

Viernes, 9 de octubre de 2026

Sábado, 10 de octubre de 2026

Domingo, 11 de octubre de 2026

En total, Shakira actuará 12 noches en Madrid entre las 20:30 y las 23:00. Esto supera la residencia de Bad Bunny en el Metropolitano, pues el puertorriqueño celebró una decena de shows.

El impacto de Shakira en Madrid

La residencia de Shakira en la capital española reivindica la cultura y la identidad con un fuerte arraigo en las tradiciones latinas. No solo es un concierto, sino que es un pequeño mundo donde se dan la mano la literatura, el arte, la moda, la gastronomía o la música. Así lo demuestran los ocho pabellones de Macondo Park, cada uno dedicado a unas actividades diferentes.

A este valor cultural hay que sumarle un gran impacto económico. Los 12 conciertos generarán un gasto directo asociado de entre 150 y 200 millones de euros para la economía de la capital, una cifra final que dependerá también de los asistentes que procedan de fuera. Se estima que alrededor del 50 % de los asistentes puede proceder de fuera de la ciudad.

El doctor en economía Albert Guivernau estima para EFE que el gasto total para un asistente que viaja expresamente para el concierto va entre 500 y 700 euros, al incluir la entrada, el alojamiento, la restauración, el transporte y el ocio, mientras que en el caso del visitante internacional, que suele permanecer más noches, el importe puede superar "fácilmente" los 800 euros.

Guivernau sitúa que por cada euro de gasto directo se podrían generar entre 1,40 y 1,70 euros de actividad económica total, al incorporar el efecto sobre proveedores, empleo, salarios y consumo inducido. Esto permitiría que el impacto agregado pueda moverse aproximadamente entre los 210 y los 340 millones de euros.