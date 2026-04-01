El boom de las residencias: Shakira, Céline Dion y otros artistas que acumulan conciertos en una misma ciudad

Aunque la primera residencia de conciertos data de 1987 —por la cantante Lepa Brena—, el término se popularizó a finales de los años 2000. Esta fórmula en auge consiste en que un artista celebre varios espectáculos en una misma ciudad durante un determinado período de tiempo. Ahora mismo, el mejor ejemplo es el de Shakira, que actuará once noches en Madrid en un estadio temporal con su nombre.

Con esta serie de conciertos en 2026, la colombiana le ha arrebatado el récord a Bad Bunny. El puertorriqueño celebrará diez shows en el Metropolitano de Madrid entre mayo y junio de este mismo año, y lo hará con todas las entradas agotadas. Y, sin salir de la capital española, Dani Martín se convirtió en el primer artista residente del Movistar Arena tras vender todas las localidades de diez conciertos a finales de 2025.

Fuera de Madrid, Europa también confirma la tendencia de las residencias musicales. En línea con Shakira, Adele construyó un estadio temporal en Múnich (Alemania) para actuar diez veces durante el mes de agosto de 2024 con sus únicas fechas europeas. De cara al futuro, Ariana Grande tiene agendada una decena de shows en el The O2 Arena de Londres con su gira de 2026, que solo pasa por Reino Unido y Estados Unidos.

Ahora, Céline Dion ha anunciado el 31 de marzo su regreso a los escenarios con diez conciertos en París (Francia) entre septiembre y octubre de 2026. Estos espectáculos suponen su reencuentro con el público tras anunciar que padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que le obligó a cancelar su gira europea de 2023.

Los pros y contras de las residencias de conciertos

Las residencias suponen una ventaja clara para los artistas. Aparte de eliminar viajes entre ciudades o países, son más rentables al reducir costes de transporte y montaje. Además, permite producciones escénicas más complejas, algo que explica por qué Shakira o Adele han optado por construir sus propios estadios temporales.

Esta fórmula también permite que los cantantes generen una sensación de exclusividad que les ayude a vender más entradas con menos conciertos. Por ejemplo, Shakira y Ariana Grande han decidido actuar en una única ciudad en toda Europa, lo que genera que muchos fans tengan que viajar para ver a sus ídolos. Como recompensa, la colombiana propone una experiencia con actividades paralelas que van más allá de la música: exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía o literatura.

Todos estos ejemplos, que van del 2024 al 2026, demuestran que las residencias son una tendencia al alza, sobre todo en España. Aunque Madrid ya no cuenta con el Santiago Bernabéu para acoger espectáculos musicales, los artistas siguen rompiendo récords en la ciudad desde el Movistar Arena, el Metropolitano y estadios propios. Así, al boom de los conciertos, se suma ahora el boom de las residencias.