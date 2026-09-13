Harry Styles aclara los rumores sobre su posible retirada: "No estoy diciendo nada dramático"

Harry Styles continúa su gira Together, Together, que ahora mismo está asentada en el Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos) con una residencia de 30 conciertos.

Entre medias, el británico anunció las nuevas y últimas fechas del tour —con dos paradas en Madrid—, pero lo hizo a través de un mensaje que desató las especulaciones sobre una posible retirada de la música. "Después de eso, no sé qué será lo próximo para mí, pero sí sé que me emociona descubrirlo", escribió.

El discurso de Harry Styles sobre el fin de su gira

Tras el revuelo provocado en redes sociales, Harry Styles ha querido aclarar las dudas durante un discurso de casi tres minutos. "Yo solo quiero ser honesto sobre quién soy y dónde estoy en mi vida", ha dicho sentado al piano este sábado 12 de septiembre. "No quería llegar al final de la gira como hemos hecho anteriormente y decir 'hasta la próxima', solo quería ser un poco más honesto con ustedes sobre esto", ha comentado.

"Estoy trabajando para aprender a contentarme con lo que es suficiente"

"Creo que, desde que empecé a trabajar en la música a los 16 años, todo en mi vida me ha enseñado que todo en este mundo se trata de conseguir más y alcanzar más y hacer más shows y conseguir cosas más grandes y todo más grande", ha confesado. Sin embargo, ahora su visión es diferente: "Creo que han pasado muchas cosas conmigo en los últimos años, cosas diferentes que han cambiado mi perspectiva. Estoy trabajando para aprender a contentarme con lo que es suficiente. No quiero que estos momentos parezcan menos especiales porque, una vez que terminan, pasan a la siguiente cosa", ha dicho.

Styles ha asegurado que estos conciertos están siendo "la alegría" de su vida, en parte porque sabe que no durarán para siempre. "Solo quiero agradecer por todo el apoyo que me habéis dado a lo largo de los años. Quiero agradeceros por permitirme hacer esto con ustedes y creo que parte del motivo por el cual estos shows se están sintiendo tan especiales para mí de una forma muy nueva es porque los aprecio en el momento", ha añadido.

"No se preocupen"

"Quería ser abierto con ustedes porque creo que, tal vez, todos juntos, podemos reconocer lo bueno que es estar en estos espacios y tener estos momentos. Muchas gracias. No estoy diciendo nada dramático, no estoy tratando de ser dramático, solo estoy diciendo que no se preocupen. Es solo... los amo y quería hablar con ustedes como hablaría con mis amigos sobre esto. Siento que llegar al final y decir 'hasta la próxima' no es suficiente. Solo quería ser un poco más abierto con ustedes", ha zanjado antes de volver a agradecer el apoyo de sus fans.

Por tanto, ahora Harry Styles desea vivir el momento y disfrutar cada espectáculo con la mayor intensidad posible sin pensar en la próxima gira. A eso se refería cuando dijo que no sabe qué será lo próximo que hará, pero que está muy emocionado por descubrirlo. Simplemente, su carrera ha dejado de estar planificada al minuto.