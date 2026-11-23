Ultraligera está construyendo una carrera de total éxito. Tan solo cinco años después de su inicio, la banda ha agotado dos de tres conciertos en el Movistar Arena de Madrid, que tendrán lugar los días 8, 9 y 10 de septiembre como parte de su Lapsus Tour.

Y todo ello cuando el grupo está apostando por una nueva etapa musical, con el metal alternativo como género protagonista. MOSQUITO es el último adelanto de su segundo álbum, Lapsus, y probablemente uno de los temas más contundentes de esta era.

La propia banda lo describe como una canción sobre cómo algo aparentemente insignificante puede generar una inquietud enorme y alterar nuestra percepción de la realidad, y lo materializa musicalmente con riffs potentes, batería contundente, un estribillo muy pegadizo y cambios de intensidad.

El single se une a la estela de QUE LE VAYA BIEN, ALGUNA PELÍCULA, TU PROBLEMA, CUANDO TODO VAYA MAL y LAPSUS. Y el disco completo se estrena este 27 de noviembre, que contendrá 12 canciones.

El universo alrededor de 'MOSQUITO'

MOSQUITO se estrenó a principios de noviembre, y rápidamente se convirtió en uno de los temas más aclamados del grupo.

El videoclip tiene una estética muy vinculada al nu metal y al metal alternativo de principios de los 2000, con referencias visuales a aquella época de la MTV. Está rodado y dirigido por los propios integrantes durante su última gira de festivales y presenta una historia surrealista en una habitación de motel, en la que un mosquito termina desatando el caos.

Ahora, Ultraligera comparte el making of del vídeo musical a través de un carrusel de pequeños vídeos de cómo fue filmarlo. De hecho, el grupo muestra cómo, efectivamente, rompieron sin miramientos los instrumentos del set de rodaje bajo una lluvia torrencial -aunque artificial-.