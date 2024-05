A JUEGO CON LA ROPA Y LAS 'ERAS'

¿Cuánto cuestan y de qué firma son las botas de Taylor Swift en 'The Eras Tour'?

Los espectaculares estilismos que luce Taylor Swift en sus conciertos son uno de los mayores objetos de deseo de sus fans. Tanto es así, que no hay 'swifter' que se precie que no acuda al concierto emulando alguno de los modelos de la cantante. Las botas y botines de strass que luce en la gira 'The Eras Tour', a juego con sus bodies y las etapas musicales o 'eras' a las que representan, son ya una auténtica seña de identidad.