¿Cuánto dinero ganará Rihanna por actuar en la Super Bowl?

Rihanna regresa a la música con 'Lift Me Up' // Getty

Rihanna es la artista encargada de actuar en el intermedio de la Super Bowl LVII, que enfrentará a los Philadelphia Eagles contra los Kansas City Chiefs.

La propia artista fue la que dio esta gran noticia a través de sus redes sociales el pasado 25 de septiembre de 2022, con una imagen en la que se veía su mano sujetando un balón de fútbol americano.

Eso fue una gran noticia para sus seguidores, que llevaban esperando a que lance música nueva desde hace seis años. Y aunque este año ha lanzado un par de temas para la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, aseguró que no tiene intención de volver a la música, al menos "próximamente".

"Esto no es cierto, la Super Bowl es una cosa y nueva música es otra", explicó en un evento de su firma de lencería Savage X Fenty. "En el momento en el que anuncié esto sabía que la gente pensaría 'Oh, va a volver con nueva música', pero no, ahora mismo no tengo pensado estrenar nueva música".

Por tanto, imaginamos que su actuación en la Super Bowl será una selección de sus grandes éxitos en la que puede que haya algún artista invitado.

¿Cuánto ganará Rihanna por actuar en la Super Bowl?

Teniendo en cuenta que la Super Bowl es uno de lo mayores espectáculos televisivos del mundo, que reúne una media de audiencia de más de 17,1 millones de espectadores, es inevitable pensar que el artista encargado de la actuación musical en el descanso se va a embolsar una millonada de dólares.

Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Ni Rihanna, ni cualquier otro artista que haya actuado en ediciones anteriores ha cobrado dinero.

¿Por qué actúan gratis? La respuesta es fácil: por la cantidad de publicidad y de fama que conlleva ser la estrella del evento. Lo que se transforma en un aumento de ventas de su música, entradas de conciertos futuros, merchardising, y cantidades ingentes de royalties que acaban engrosando la cuenta corriente de estos artistas.

Un intercambio que puede salir mucho más beneficioso para el artista que un elevado caché para esa actuación.