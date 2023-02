¿Por qué Rihanna se retiró de la música?

El 13 de noviembre de 2019 Rihanna confirmaba en Instagram lo que ya se sospechaba: había decidido apartarse de la música buscando la estabilidad y la armonía en su vida.

“A mis amigos/familiares/compañeros de trabajo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses... Por favor, perdonadme. Este año ha sido bastante abrumador, y estoy trabajando en eso llamado equilibrio”, escribía en un post de Instagram.

Aunque no parecía nada definitivo, lo cierto es que desde que en 2016 publicó su octavo y último álbum de estudio, Anti, la cantante, una de las personalidades más influyentes de la música de los 2000, poco interés ha mostrado en volver a los escenarios o en trabajar en nuevos lanzamientos.

Y aunque el anuncio de su actuación en la Super Bowl fue interpretada por muchos como su vuelta, para desgracia de sus fans, enseguida se apresuró a desmentirlo. "En el momento en el que anuncié esto sabía que la gente pensaría 'Oh, va a volver con nueva música', pero no, ahora mismo no tengo pensado estrenar nueva música", dejó así de claro la propia artista.

Una empresaria de éxito

Una de las razones de ese ‘abandono’ es que la artista, durante estos últimos años, se ha volcado en su faceta de empresaria. En 2017 lanzó su marca de cosmética Fenty, que enseguida se convirtió en superventas, pues abría el mundo de la cosmética a las mujeres de color, algo que hasta entonces no se había hecho.

En 2019, el proyecto creció como marca de moda, asociada con el grupo de moda de lujo LVMH. Otra alianza con la compañía TechStyle permitió a RiRi lanzar también una línea de ropa interior, diseñada para todo tipo de cuerpos, Savage x Fenty. Otro éxito empresarial que ha convertido a la de Barbados en “la cantante femenina más rica del planeta”, según la revista Forbes.

Otro de los motivos por los que Rihanna no se plantea volver tiene que ver con su reciente maternidad. El pasado mes de mayo dio a luz a su primer hijo con el rapero ASAP Rocky. “Es una locura, asombroso, salvaje y extraño. Son todas esas cosas, todas a la vez. La mejor sensación”, fueron sus palabras cuando le preguntaron por su experiencia como madre en estos meses.

“Pero cuando te conviertes en madre, hay algo que ocurre y sientes que puedes conquistar el mundo, que puedes hacer cualquier cosa”, continuaba la cantante de Diamonds para explicar que, precisamente, su hijo fue lo que le impulsó a aceptar el desafío de actuar en el descanso de la final de fútbol americano. “La Super Bowl es uno de los mayores escenarios del mundo. Por más aterrador que haya sido, porque hacía siete años que no me subía a un escenario, hay algo estimulante en todo ese reto. Para mí es importante hacerlo este año. Es importante para la representación, es importante que mi hijo lo vea", explicó.

Su reaparición a lo grande

Desde la publicación de su último disco, Anty, hace ya seis años, Rihanna solo ha interrumpido una vez su retiro de los escenarios. Fue en 2018, en la ceremonia de entrega de los premios Grammy, donde cantó junto a Dj Khaled y Bryson Tille la canción Wild thoughts. La actuación no pasó desapercibida y su presencia fue lo más destacado de la gala.

Esa misma noche recogió su noveno gramófono por la Mejor Canción Rap/Cantada, Loyalty, junto a Kendrick Lamar.

En 2020, de nuevo sus fans fueron sorprendidos con la colaboración que hizo con el músico canadiense PartyNextDoo. La canción Believe It fue la primera aparición de Rihanna en un sencillo después de tres años. Pero, tras ella, de nuevo silencio.

Hasta que el 28 de octubre de 2022, se anunció su participación en la película Black Panther: Wakanda Forever, la nueva entrega de la saga de Marvel. RiRi es la encargada de interpretar la canción principal de esta producción, Lift Me Up y ha sido nominada al Oscar como Mejor canción original.

Esta candidatura ha sido la perfecta antesala a su reaparición en la Super Bowl, en la que la cantante lleva trabajando muchas semanas. En la rueda de prensa celebrada el pasado 9 de febrero reconoció que lo más difícil ha sido elegir las canciones que formarán parte del repertorio. “Será una celebración a mi catálogo, es difícil celebrar 17 años de carrera en aproximadamente 13 minutos. Actualmente, hay 39 versiones distintas del setlist”.