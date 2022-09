La Super Bowl de Rihanna: los artistas que podrían acompañarla (y los que no)

La confirmación de Rihanna como la artista encargada de actuar en el intermedio de la final de la Super Bowl ha sido toda una gran sorpresa. La artista finalizó su última gira, ANTI Tour, en 2016. Desde entonces, se ha dejado ver puntualmente sobre un escenario siendo la última vez a principios de 2018.

Durante estos cuatro últimos años, RiRi se había centrado en su faceta como empresaria con su línea de lencería, Savage; de cosmética, Fenty; e incluso formó parte del conglomerado francés de moda de lujo LVMH. Per, ¿qué pasa con la nueva música de Rihanna? Esto es lo que sus fans llevan pidiéndole a gritos durante los últimos años. Una petición de la que ella misma ha hecho bromas a través de las redes sociales compartiendo divertidos memes.

Pero ahora, por fin, ha llegado el momento y son muchas las posibilidades que se abren ante un espectáculo de este tamaño.

Rihanna durante un concierto // Getty

¿Un show en solitario o con estrellas invitadas?

Con Rihanna nunca se sabe lo que puede pasar, pero lo cierto es que todo lo hace a lo grande. Si bien, es muy habitual que el arista principal del show de la Super Bowl invite a otras grandes estrellas para que le acompañen sobre el escenario, en algunas ocasiones el espectáculo está diseñado de tal manera que se prescinde de colaboraciones.

Este fue el caso de The Weeknd, que actuó en 2021 y hasta el último momento se rumoreó que Ariana Grande o Rosalía, artistas con las que acababa de lanzar dos remixes de sus canciones en ese momento, el acompañaran en el escenario. Sin embargo, Abel Tesfaye decidió que el diseño de su espectáculo no admitía este tipo de actuaciones.

Según ha podido saber el portal TMZ, en este momento todavía no se han tomado decisiones finales, pero es muy probable que, siguiendo la línea de los últimos espectáculos de la Super Bowl, tenga al menos un invitado. Por otro lado, no se descarta que la posibilidad de que haga todo el show en solitario.

Las posibles estrellas invitadas

Teniendo en cuenta que Rihanna rechazó actuar en la Super Bowl en 2019 en apoyo al jugador Colin Kaepernick y poner de manifiesto la violencia contra las personas negras en Estados Unidos, es muy probable que la línea de su show vaya en esta línea de reivindicación.

Jay-Z, su mentor

De esta manera, no podía faltar el mentor de Rihanna, Jay Z, con quién lanzó su primer gran éxito mundial, Umbrella. En este mismo sentido, la de Barbados podría recuperar otros temas de principios de su carrera con el marido de Beyoncé como Run This Town, como ya han hecho en alguna ocasión con un medley con otras canciones.

También en Run This Town colabora Kanye West, pero sus numerosas polémicas y su apoyo a Donald Trump, no parece que le acerquen mucho a Rihanna para que lo invite a su espectáculo.

Eminem, su primera gran colaboración

A pesar de que fue uno de los protagonistas de la Super Bowl 2022, la presencia de Eminem en el escenario rescatando algunos de sus temas más icónicos hizo que el público enloqueciera y que su parte se convirtiese en una de las mejores del intermedio.

Y como no es nada extraño que un mismo artista aparezca varios años en la Super Bowl, escucharlos interpretar 13 años después I love the way you lie sería un momento histórico.

ASAP Rocky, el invitado más esperado

Uno de los momentos más esperado del próximo espectáculo de la Super Bowl es ver a ASAP Rocky en el escenario junto a Rihanna. A pesar de ser dos de las personas más famosas del mundo, la pareja ha intentado llevar su relación con la máxima discreción posible.

En este sentido, ninguno se ha pronunciado públicamente sobre el nacimiento de su primer hijo, que vino al mundo el pasado 13 de mayo y del que no se ha filtrado ni una sola foto hasta el momento.

En 2013 Rihanna colaboró con ASAP Rocky en Fashion Killa, y no fue hasta hace unos meses cuando volvió a aparecer en otro tema del rapero, D.M.B. ¿Nos tendrán guardada una sorpresa y podremos escuchar un nuevo tema de la pareja? Es más, ¿podría este tema formar parte del esperadísimo nuevo álbum de la artista? Tendremos que esperar para averiguarlo.

¿Habrá electrónica? ¿Calvin Harris o David Guetta?

En su última gira, ANTI, Rihanna dividió el directo en cuatro actos dependiendo el género que se iba a escuchar en ese bloque del concierto. De esta manera, se movió desde el pop más comercial, a un sonido mucho más urbano, e incluso marcó sus raíces barbadenses con un bloque más dancehall.

Pero tampoco faltó el bloque de electrónica, ideal para dar un gran subidón a un show como la Super Bowl. Siendo Calvin Harris el DJ con el que ha creado hits como We found love o This is what you came for.

Tampoco hay que olvidar Who's that chick?, otro hit EDM en esta ocasión de la mano de David Guetta. Aunque de haber electrónica en la Super Bowl, todo apunta a que Rihanna se decantaría por el DJ británico.

Kendrick Lamar y el movimiento 'Black Lives Matter'

Como hemos dicho al principio, es bastante probable que el show de Rihanna esté basado o tenga un importante guiño a reivindicar los derechos de las personas negras y afrodescendentes.

En este sentido, Kendrick Lamar es un máximo exponente. Su álbum DAMN, que coincidió con el inicio del movimiento Black Lives Matters ganó un merecidísimo Pulitzer. Precisamente en este disco se encuentra Loyalty, una colaboración con Rihanna. Por lo que podría contar con su amigo para la parte más reivindicativa del espectáculo.

Coldplay, expertos en llenar estadios

Aunque sería toda una fantasía volver a ver juntos a Rihanna y Chris Martin interpretando Princess Of China, la gira mundial de Coldplay pone bastante difícil que la banda pueda prepararse la actuación del medio tiempo de la Super Bowl.

Aún así, no está de más recordar una de las mejores colaboraciones de Rihanna con artistas de géneros diferentes al suyo.

LAS COLABORACIONES MENOS ESPERADAS (PERO QUE MERECEN SER RECORDADAS)

Rihanna y Britney Spears: el 'comeback' definitivo

Si los fans de Rihanna llevan años esperando ver a su artista favorita sobre un escenario, los de Britney Spears no se quedan atrás.

En 2011 Rihanna sorprendió en los premios Billboard con una nueva versión de su hit S&M, donde colaboraba nada más y nada menos que Britney Spears. Su actuación se ha convertido en todo un icono y sería un sueño volver a verlas juntas sobre un escenario.

Pero teniendo en cuenta las últimas declaraciones de la princesa del pop, que asegura que no volverá a actuar en directo, y que parece que el estilo del show de Rihanna irá por otro lado, tendremos que conformarnos con el recuerdo.

Shakira, la extraña colaboración

Pese a que ambas son grandes estrellas dignas de protagonizar el intermedio de la Super Bowl —Shakira ya lo demostró en su show con Jennifer Lopez—, el combo Shak-RiRi quedó un tanto extraño con Can't remember to forget you.

Rihanna y David Bisbal, el encuentro más surrealista

Pero para colaboraciones surrealistas de Rihanna, no podemos dejar de mencionar una que probablemente hasta sus propios protagonistas han olvidado. Para acercarse al mercado hispanohablante, la compañía de Rihanna decidió lanzar una versión spanglish de Hate that I love con David Bisbal, ese chaval de Almería que empezaba a despuntar a principios de los 2000 en un programa llamado Operación Triunfo.

Y vaya si despuntó, aunque no fue precisamente por esta canción.