Rihanna lanza 'Born again', otra balada para 'Black Panther: Wakanda Forever'

Rihanna regresa a la música con 'Lift Me Up' // Getty

Cuando se supo que Rihanna había participado en la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, se sabía que había grabado concretamente dos canciones.

Hace unas semanas salió como adelanto Lift Me Up, una emotiva balada en homenaje a Chadwick Boseman, el protagonista de la saga que falleció en 2020. Un tema que si bien pega con el tono y el momento de la historia, no convenció a los fans que esperaban un rompe-pistas como regreso musical de la de Barbados.

Cuando se reveló el tracklist completo de Wakanda Forever, parecía que había desaparecido el segundo supuesto tema que había hecho Rihanna para la película. Pero con su estreno en cines y la publicación de su BSO, encontramos esta segunda canción como cierre del álbum: Born again.

Si bien también se trata de una balada, pierde el tono eclesiástico Lift Me Up para convertirse en una balada al uso típica de sus primeros discos, de esos que no llegaban ni a ser single.

Su nuevo disco no estará listo para la Super Bowl

Es entendible que estas dos canciones sean baladas porque vayan a sonar en momentos concretos de esta película. Sin embargo, sus fans aún tenían la esperanza que con motivo de su actuación en la Super Bowl en 2023, llegara nueva música de la artista.

Sin embargo, en un evento de presentación de su nuevo desfile Savage X Fenty Show Vol. 4, explicó que esto no iba a ser así: "Cuando anuncié la Super Bowl me dije: mierda, mis fans van a pensar que el disco está listo".

"Pero la Super Bowl es una cosa, y la nueva música es otra", añadió, dejando entrever que aún queda que esperar para poder disfrutar del ya conocido como R9.